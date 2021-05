C’è qualcosa di così deliziosamente divertente nei cattivi.

Nel film Crudelia non troverai molta connessione con il personaggio cattivo di “La Carica dei 101”. Vediamo qualche dalmata e una pelliccia realizzata con la pelle degli stessi Dalmata… per il resto poca roba.

Con protagonista la vincitrice dell’Oscar Emma Stone nei panni della stilista dall’acconciatura monocromatica con un debole per le pellicce di cuccioli di Dalmata, “Crudelia” prende spunto dal libro “Wicked” o, più recentemente, dal film “Joker” della Warner Bros, per offrire un ritratto oscuro ma simpatico di uno dei cattivi preferiti dal pubblico. Quel personaggio, ovviamente, è la cattiva di “La carica dei 101” Crudelia de Mon (precedentemente incarnata da Glenn Close in uno dei primi adattamenti live-action), che si rivela più feroce e intelligente che crudele in questo film.

Ciò che “Crudelia” non è – con immenso sollievo di molti, ne sono certo – è un’altra “Malefica”. Quello spin-off Disney era un odioso pugno nell’occhio che rischiava di offuscare il fascino del film originale. Crudelia del regista Craig Gillespie invece, si dimostra ingegnosamente creativo e divertente.

Ambientato nella Londra degli anni ’70, il film immagina Crudelia nei panni di una stilista di abbigliamento punk che non vede l’ora di dimostrare il suo talento al mondo della moda. Stone sembra felice di farsi strada attraverso questo ruolo, non facendosi mettere i piedi in testa dall’imperiosa Baronessa interpretata da Emma Thompson, la stilista elegante ma egocentrica al vertice della scena della moda londinese.

Molto spesso, questi prequel/reboot ad alto budget sono difficili da fare. Gli sceneggiatori devono inventarsi di tutto e di più per realizzare una trama fin troppo familiare al pubblico. Crudelia sta in piedi da solo e, anche con un nome diverso, il risultato finale sarebbe stato comunque positivo. Quindi complimenti ai due co-sceneggiatori Dana Fox e Tony McNamara. Loro hanno immaginato un’infanzia triste per Crudelia ma il suo nome di nascita, Estella, sembra un cenno deliberato a “grandi aspettative” che attendono la bambina.

La povera piccola anticonformista (interpretata nelle prime scene da Tipper Seifert-Cleveland) vede sua madre (Emily Beecham) buttata giù da una scogliera da tre dalmata molto aggressivi, il che serve a spiegare la sua stessa antipatia verso questa razza canina. Detto questo, quale fan della Disney vorrebbe vedere questi cani nelle vesti di assassini? Il vero cattivo del film è quindi la Baronessa, una spietata donna d’affari che scopre il talento non sfruttato di Estella nel disegnare abiti durante una visita al grande magazzino Liberty e invita la giovane donna – fino a quell’incontro molto sfortunata – a lavorare per lei.

Stone assume il ruolo di Estella, una truffatrice da quattro soldi che ha mascherato il suo colore di capelli “naturale” piuttosto insolito – completamente bianco a sinistra, nero a destra – per intraprendere la sua carriera come stilista. Stone conferisce al personaggio un atteggiamento gotico chic, progettato per scontrarsi con l’istituzione relativamente snob, che lei è determinata a sconvolgere.

Il film dura ben 134 minuti e racchiude molte trame, inclusa la vita parallela di Estella come piccola criminale. Lei e gli altri orfani Jasper (Joel Fry) e Horace (Paul Walter Hauser) pianificano costantemente rapine di poco conto, e sebbene Estella sogni un successo più legittimo come stilista di moda, le loro abilità come borseggiatori saranno utili quando dovranno partecipare a una delle feste chic della baronessa.

È qui che nasce l’identità di “Cruella”, come alter ego di Estella, che fa un ingresso piuttosto spettacolare al Black and White Ball della Baronessa. Dal momento in cui è apparsa sullo schermo fino a questo punto, Thompson ha chiaramente rubato lo spettacolo, ma ora tocca a Stone riprenderselo. Il resto del film si svolge come una guerra in rapida escalation tra le due dive, e la battaglia diventa così brutale a volte che i genitori dei bambini più piccoli potrebbero rimanere scioccati dal fatto che un film del genere porti il timbro Disney.

Poster de film Crudelia con Emma Stone.

Gillespie e la sua squadra abbracciano i macabri contrattempi che capitano a questi personaggi (compresa una scena in cui la Baronessa ripaga Crudelia con la stessa moneta tentando di bruciarla viva) che porta Crudelia ad essere uno spettacolo diverso da quelli che Disney ha creato per i bambini negli ultimi anni. A parte questo, il regista ha salvato “Crudelia” dall’essere un remake prevedibile della “carica dei 101” e ha creato un nuovo ed elegante franchise.

Fammi sapere se sei d’accordo col voto della mia recensione.

Per saperne di più su Crudelia…

Titolo originale: Cruella;

Cruella; Durata: 134 minuti;

134 minuti; Regista: Craig Gillespie;

Craig Gillespie; Soggetto: La carica dei 101 di Dodie Smith e La carica dei cento e uno del 1961;

La carica dei 101 di Dodie Smith e La carica dei cento e uno del 1961; Sceneggiatura: Dana Fox, Tony McNamara, Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel, Steve Zissis;

Dana Fox, Tony McNamara, Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel, Steve Zissis; Produttori: Kristin Burr, Andrew Gunn, Marc Platt;

