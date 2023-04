Quel Dica Dica di Bruno Brunori, chef di Casa Brunori, e le altre battute e stile del cuoco, hanno dato un po’ di allegria all’episodio 2 della 9° stagione di cucine da incubo, programma condotto da Chef Antonino Cannavacciuolo e disponibile su Now.

Il ristorante è situato a Grottaferrata, alle porte di Roma, e vanta un grazioso dehors con vista sulla città. Tuttavia, gli spazi interni ed esterni non sono sfruttati al meglio, e questo è uno dei problemi che lo staff di Antonino deve affrontare. Un altro problema, forse il più importante, è la mancanza di passione di Bruno Brunori, che sembra svolgere il suo lavoro in modo superficiale. La disorganizzazione in cucina si riflette nelle comande mal registrate. Anche lo staff appare confuso, ad esempio, il cameriere non sa distinguere il guanciale dalla pancetta, il che è un grosso problema a Roma.

Mi sarei aspettato che Antonino avesse organizzato un corso di formazione per i camerieri e introdotto un sistema di registrazione automatizzato per le comande, ma non è accaduto. Come al solito, il design del ristorante è stato rinnovato e il menù arricchito con quattro nuove proposte dello chef. Tuttavia, mi chiedo se il ristorante continuerà a offrire queste proposte nel lungo termine. Mi piacerebbe scoprirlo.

In futuro, terrò d’occhio le recensioni o visiterò il locale personalmente per verificare se i consigli di Antonino sono stati effettivamente seguiti e portati avanti. Dopotutto, consultando TripAdvisor, è possibile trovare recensioni estremamente negative:

Chissà se il locale riuscirà ad invertire la tendenza e dare una svolta agli affari.