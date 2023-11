Cuori è una serie tv italiana diretta da Riccardo Donna e che ha fatto il suo debutto su Rai 1 nel 2021. Al momento ha all’attivo due stagioni per un totale di 28 episodi con gli ultimi due episodi andati in onda la scorsa domenica.

Siamo alla fine degli anni ’60 ed a fare da sfondo c’è l’ospedale Le Molinette di Torino dove si scoprono innovazioni lavorative e mediche, ma in secondo piano non mancano l’amore, i sogni e le ambizioni di ciascun protagonista. Un genere che piace molto al pubblico ed infatti la serie tv ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte dei telespettatori sia da parte della critica tanto che l’ultima puntata della seconda stagione è riuscita a battere Terra Amara, diretta concorrente su Canale 5, ottenendo il 16,1% di share. Risultati da non sottovalutare. Arrivati a questo punto, però, sorge spontanea una domanda. Ci sarà o meno una terza stagione di Cuori? L’episodio di domenica coinciderà con il capitolo finale o nuove avventure ci aspettano? Ebbene per il momento manca ancora l’ufficialità, ma l’idea per un terzo capitolo di Cuori è già stata resa nota. A confermarlo è proprio Simona Coppini, la sceneggiatrice, che durante un’intervista con Fanpage.it ha rivelato che:

“Ci siamo basati su alcune indicazioni della produzione e abbiamo già presentato un’idea. Le idee, però, cambiano anche in base alla disponibilità degli attori, alla loro voglia di continuare. Occorre precisare che non abbiamo ancora ricevuto il via libera dalla Rai, non è stata ancora confermata la terza stagione, questo lo so per certo”.

I protagonisti di Cuori

Sembra difficile, però, che Cuori non venga rinnovata anche perché la scorsa primavera Carlo Fuortes (ex amministratore delegato della Rai) aveva parlato di un impegno per il futuro con la serie tv. Ovviamente sarà necessario aspettare i risultati finali prima di pronunciarsi in maniera definitiva, ma cosa dobbiamo aspettarci dalla terza stagione? Prima di tutto Cuori 3 arriverà sul piccolo schermo non prima della fine del 2024 perché sarà necessario il tempo di fare le nuove riprese, poi il lavoro di post produzione, ma anche sarà necessario rispettare gli altri impegni lavorativi degli attori. Una cosa è certa, ovvero che probabilmente si seguirà la falsa riga della seconda stagione, ovvero con dodici episodi divisi in sei prime serate perché si tratta di un format che ha funzionato come la Coppini rivela:

“Sembra una sciocchezza, ma ogni puntata in più è tanta roba. Bisogna articolare le storie e tirarle al massimo in ogni episodio perché arrivino all’ultima puntata. È complicato”.

Ed è sempre Simona Coppini a parlare del futuro di Delia e di Alberto nella possibile nuova stagione:

“Sicuramente si vorranno per sempre bene. C’è un legame che, a prescindere da quello che succederà tra loro, non si spezzerà mai”.

Il pubblico, da parte sua, ha iniziato a richiedere a gran voce la terza stagione di Cuori e si sa che il pubblico viene quasi sempre ascoltato ed accontentato, soprattutto in questo periodo in cui è il vero padrone. Non ci resta altro che aspettare la conferma, ma di sicuro nel terzo capitolo di cuori troveremo ancora Daniele Pecci nei panni di Cesare, Matteo Martari in quelli di Alberto e Pilar Fogliati in quelli di Delia.

E tu hai già visto Cuori? Ti piacerebbe se ci fosse anche una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!