Stasera 20 Settembre 2023 andrà in onda il film Tenet su Italia 1 alle ore 21.20, ecco alcune curiosità sul film di Christopher Nolan.

La trama racconta la storia del Protagonista (John David Washington), un agente speciale addestrato al quale viene assegnato un compito molto particolare: fermare una situazione che potrebbe portare a un’apocalisse planetaria. Tuttavia, in questa missione non sarà solo ma potrà contare sull’aiuto di un misterioso partner interpretato da Robert Pattinson, un soldato come lui che sembra essere un suo amico di vecchia data, anche se il Protagonista non lo ricorda chiaramente. A poco a poco, l’agente riuscirà a comprendere che il segreto per salvare il mondo dalla catastrofe è racchiuso nel significato di una sola parola: Tenet.

Cinque curiosità sul film Tenet

Una scena è stata girata in modo incredibile

Per girare una particolare scena, la produzione ha deciso di acquistare un vero boeing 747 in un hangar. L’aereo è stato poi distrutto così da dare un maggiore realismo ed evitare al regista Nolan di usare effetti speciali in CGI.

Il film girato in top secret

C’è stata molta segretezza per il nuovo progetto di Nolan prima della sua uscita. Robert Pattinson ha affermato che poteva leggere il suo copione soltanto in un ufficio chiuso a chiave della Warner Bros. L’attore Michael Caine invece, non aveva letto l’intera sceneggiatura ma poteva leggere soltanto le sue battute su un copione che gli veniva consegnato poco prima del ciak sul set. Non a caso, Caine affermò che prima del debutto ufficiale al cinema non conosceva la trama del lungometraggio, nonostante fosse un amico di lunga data del regista.

Alcune scene sono state girate al contrario

Per esigenze di trama, stuntmen e attori hanno dovuto imparare come recitare al contrario. In particolare, l’attore Kenneth Branagh ha appreso come parlare al contrario ma, siccome interpreta un russo, ha anche imparato a farlo con un accento tipico.

Il primo film di Nolan senza un suo storico collaboratore

Questo è il primo film da The Prestige del 2006 che Nolan gira senza collaborare con Hans Zimmer per la realizzazione della colonna sonora. Infatti, Zimmer rifiutò di lavorare con il regista britannico in quest’occasione per concentrarsi sul sogno della sua vita, lavorare alla colonna sonora del film Dune del 2021.

Il protagonista era sfinito dopo le riprese

Anche se John David Washington, l’attore protagonista, è molto atletico, avendo anche un passato come giocatore di football, si è sentito estremamente stanco dopo le riprese. L’attore ha affermato che dopo alcuni giorni sul set non riusciva ad alzarsi dal letto e aveva terminato le energie.

