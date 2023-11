Voglia di ballare a suon di musica latina in questo uggioso venerdì di metà novembre? Allora ho la canzone che fa per voi: si intitola “Bonita” ed è il nuovo singolo del cantante e rapper di origini portoricane Daddy Yankee, in uscita proprio oggi, 17 novembre 2023.

Di neanche tre minuti, questo brano ritmato rappresenta molto probabilmente l’ultimo lavoro dell’artista per l’anno in corso.

Siete curiosi di saperne qualcosa in più? Allora ecco qui di seguito il significato del testo di “Bonita“.

Significato di “Bonita”

Questo singolo sprigiona energia da ogni nota. Il tema principale affrontato è il tanto blasonato carpe diem, ovvero la necessità di cogliere l’attimo, vivere il presente, godere di quello che si ha senza pensare troppo a ciò che di brutto il futuro può portare o a ciò che di bello può togliere.

“Si avvelena la tranquillità dell’oggi, se ci si proietta sempre verso il domani“, così diceva la scrittrice Robin Hobb, e così è ripetuto a suo modo anche in “Bonita” (“Andrà tutto bene, viviamo oggi, non domani“; “Quelle cattive vibrazioni, buttale via“).

E chi è allora questa “bonita“, per l’artista? Proprio la vita stessa, come ripete più volte nel ritornello. Una vita che è costellata da “gente buona e gente cattiva“, cosa che del resto anche noi altri sappiamo, e che lascia tutto il tempo che si vuole per piangere sì, ma anche per ridere.