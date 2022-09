Zoe Wees è una cantante emergente che però sta già facendo parlare molto di sé: il suo singolo di debutto, “Control“, ha infatti collezionato oltre 1 milione di ascolti in tutto il mondo, e i suoi successivi lavori, “Girls like us“, “Third wheel” e “Lonely” non hanno fatto altro che seguire questa scia di successo internazionale (“Girls like us” è stato anche certificato multiplatino).

Adesso, l’artista di origine tedesca classe 2002 è tornata con un nuovo singolo molto delicato, intitolato “Daddy’s eyes“.

Significato del testo

“Daddy’s eyes” racconta il turbine di emozioni provate da chi si trova costretto a crescere senza la figura del padre, che ha abbandonato il nucleo familiare in seguito alla separazione dalla moglie.

Un tema molto sentito dalla stessa Zoe Wees, questo, la quale infatti ha dichiarato:

“Mio padre non c’è mai stato per me e mia madre. L’ho incontrato solo una volta nella mia vita e ho notato che i miei occhi sono esattamente come i suoi, ma non voglio piangere queste lacrime con gli occhi di mio padre.”

Nella canzone, infatti, l’artista esprime in prima persona la rabbia e la tristezza derivanti dall’assenza del genitore nella propria vita, sentimenti che riaffiorano in massa quando egli compare d’improvviso alla porta di casa sua.

Traduzione del testo

Oh per sedici anni siamo state me e mia madre

A consolarmi quando piangevo

E fa un male cane ogni giorno che te ne vai

Un’altra parte di me muore

Ieri non eravamo altro che estranei

Ora sei lì alla porta

Quanto odio il fatto di assomigliare a tua figlia

Non posso più guardarmi allo specchio

Non voglio piangere queste lacrime con gli occhi di mio padre

Tornare dopo tutti questi anni solo per dire addio

Oh no

Tutti i compleanni, tutti i giorni peggiori

Ogni Natale che ti mancava

Tutte le notti non mi hai mai cantato per dormire

Non voglio piangere queste lacrime con gli occhi di mio padre

Non stasera, non stasera

Come mai ogni altro bambino aveva un padre

A prenderli dopo la scuola

Io ho una storia di cui non eri parte

Dove diavolo eri finito?

Ieri non eravamo altro che estranei

Ora sei lì alla porta

Quanto odio il fatto di assomigliare a tua figlia

Non posso più guardarmi allo specchio

Non voglio piangere queste lacrime con gli occhi di mio padre

Tornare dopo tutti questi anni solo per dire addio

Oh no

Tutti i compleanni, tutti i giorni peggiori

Ogni Natale che mancavi

Tutte le notti non mi hai mai cantato per dormire

Non voglio piangere queste lacrime con gli occhi di mio padre

Non stasera

Ora che ho 18 anni

Sto imparando a farlo

Vivere è meglio senza di te

Bryan, Magdaline, Chloe, Hillary non devono sentirsi come me

Ora che ho 18 anni

Sto imparando a farlo

Come vivere è meglio senza di te, senza di te

Non voglio piangere queste lacrime con gli occhi di mio padre

Tornare dopo tutti questi anni solo per dire addio

Oh no

Tutti i compleanni, tutti i giorni peggiori

Ogni Natale che mancavi

Tutte le notti non mi hai mai cantato per dormire

Non voglio piangere queste lacrime con gli occhi di mio padre

Non stasera, non stasera.

–

Avete già ascoltato questa canzone? Diteci cosa ne pensate qui sotto nei commenti!