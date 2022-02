Dakota Johnson è in trattative con la Sony per “Madame Web“, nuovo spin-off dell’universo Spider-Man.

Secondo quanto riportato da diverse fonti, la trentaduenne Dakota Johnson potrebbe essere la protagonista del prossimo “Madame Web“, primo film dell’universo Marvel firmato Sony Pictures ad avere una protagonista femminile.

Johnson, reduce del successo del recente The Lost Daughter, è in trattative con la casa di produzione per il ruolo eponimo di Madame Web. Apparsa per la prima volta nella serie di fumetti del 1980 “The Amazing Spider-Man“, Madame Web, il cui vero nome è Cassandra Webb, viene descritta come una vecchia cieca dotata di poteri psichici, la cui vita dipende da un apparecchio a forma di tela di ragno.

Secondo quanto riportato da Deadiline, l’adattamento cinematografico della Sony sarà diretto da S. J. Clarkson, regista della mini-serie crime Collateral, e di diversi episodi di The Defenders e Jessica Jones, su una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless.

Sony Pictures sulla cresta dell’onda dopo il successo di Spider-Man: No Way Home

Sebbene sia l’unico con una protagonista femminile, Madame Web non è certo il primo film della Sony ad ampliare l’universo di Spiderman. Il 2021, infatti, ha visto l’uscita nelle sale di Venom – La Furia di Carnage, sequel di Venom, il primo film a dare inizio al Sony’s Spider-Man Universe, nome con cui ci si riferisce ai film dell’universo Spider-Man prodotti dalla Columbia Pictures in associazione con Marvel Entertainment, e distribuiti dalla Sony Pictures. E il 2021 ha visto anche l’usicta e il successo planetario dell’ultimo Spider-Man: No Way Home, che, con un guadagno globale di oltre un miliardo di dollari, diventa il sesto film ad aver guadagnato di più al box office nella storia del cinema.

Ma la Sony ha altri due spin-off in dirittura d’arrivo: il primo è l’atteso Morbius, con protagonista Jared Leto, mentre il secondo film ad esplorare il mondo dei Sinistri Sei, supercriminali alleatisi per sconfiggere Spider-Man, è Kraven The Hunter, interpretato da Aaron Taylor Johnson, e la cui uscita nelle sale è attualmente prevista per il 13 gennaio 2023.