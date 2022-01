Il 2022 è un anno su cui Netflix ha deciso di puntare. Sarà decisivo, infatti, per la piattaforma di streaming poter battere la concorrenza dei diretti avversari come Amazon Prime Video e Disney +. Se da una parte sono stati costretti a dare l’addio ad alcuni titoli importanti, dall’altra parte Netflix non si perde d’animo e punta su nuovi titoli ed anche su quelli già collaudati ed amati dal pubblico.

La piattaforma di streaming ha deciso di puntare anche sulla produzione spagnola con un film teen basato sui romanzi di Ariana Godoy dal titolo Dalla mia finestra, titolo originale Atraves de mi ventana atteso su Netflix per il 4 febbraio.

La trama di Dalla mia finestra

In Dalla mia finestra assisteremo alla lunga cotta di Raquel per Ares, il suo vicino di casa. I due, seppure vivono a pochi metri di distanza, appartengono a mondi diversi. Questo, però, non fa perdere la speranza a Raquel che ha in mente un piano per far innamorare di se il ragazzo poiché non vuole perdere ciò a cui tiene. Tutto cambia e si trasforma in qualcosa di più grande quando lui inizia a nutrire dei sentimenti nei confronti della ragazza, nonostante le avversità della famiglia.

I protagonisti del film Dalla mia finestra

Il cast di Dalla mia finestra

Il film Dalla mia finestra è diretto da Marcal Fores e vede Clara Galle nei panni di Raquel, mentre Julio Peña sarà Ares. Poi troveremo altri nomi famosi in Spagna come Hugo Arbues, Eric Masip, Pilar Castro, Lucia de la Puerta, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras, Maria Casals ed Emilia Lazo.

L’analisi del trailer di Dalla mia finestra

Per quanto possa sembrare ridicolo, tutto è iniziato per colpa del wifi che è in grado di unire mondi diversi. Ares appartiene ad una famiglia che vive di fianco la casa di Raquel, ma si tratta di due mondi completamente diversi. Fino a quando la ragazza organizza un piano che funziona nel momento in cui Ares utilizza il suo wifi. “Credi che non sappia che sei ossessionata da me?”, “Non sei il mio tipo”, “Sono la ragazza più interessante che tu abbia conosciuto” un continuo battibecco tra Ares e Raquel che da una parte sono attratti l’uno dall’altra, ma il ragazzo non vuole relazioni durature. Scopriamo una nuova Raquel che si destreggia tra feste in piscina, tra le vie della città notturna, tra il jet set ed eventi in discoteca mentre Ares ammette di non essersi mai sentito così. Balli, luci e poi l’oscurità quando sono da soli fino ai momenti vissuti nella loro quotidianità che li rendono più uniti che mai.

E tu aspetti con ansia l’uscita di Dalla mia finestra? Cosa ti aspetti da questo teen spagnolo? Ti aspettiamo nei commenti!