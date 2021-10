Il Codice da Vinci è uno dei capolavori dell’epoca contemporanea. Amato da tutti sia nella versione cartacea che in quella scritta. Tuttavia, ora è in arrivo una serie prequel de Il Codice da Vinci dove conosceremo una versione inedita di Robert Langdon, prima che diventasse il famoso simbologista.

Dan Brown – Il simbolo perduto, questo il titolo della nuova serie tv in arrivo, farà il suo debutto lunedì 8 novembre su Sky Serie ed in streaming su Now. Dieci episodi rilasciati con la cadenza settimanale di due episodi ogni lunedì, alle ore 21.15. Basato sul thriller Il simbolo perduto, terzo romanzo della famosa serie letteraria di Dan Brown: anche se il libro è ambientato dopo Il Codice da Vinci, la serie tv si trasformerà in un prequel. Scritta da Dan Dworkin e da Jay Beattie, vede come produttori esecutivi lo stesso Dan Brown insieme a Brian Grazer, Ron Howard, Samie Kim Falvey, Anna Culp, John Weber e Frank Siracusa.

La trama di Dan Brown – Il simbolo perduto

In Dan Brown – Il simbolo perduto troviamo Robert Langdon che deve risolvere enigmi mortali per contrastare una cospirazione mondiale molto difficile. Il suo mentore Peter Solomon sparisce in modo misterioso tanto che la CIA pensa che, dietro la sua scomparsa, vi sia qualcosa di grosso ed importante. Così il professore entra a far parte di una task force che deve mettere insieme i pezzi del puzzle, alla ricerca del misterioso simbolo perduto.

I protagonisti de Il simbolo perduto

Nel cast troveremo l’attore Ashley Zukerman (famoso per aver preso parte alla trilogia Fear Street) nei panni di Robert Langdon, mentre Eddie Izzard sarà Peter Solomon. Presenti anche gli attori Valorie Curry che sarà Katherine Solomon, Sumalee Montano che sarà l’agente della CIA Inoue Sato, mentre Rick Gonzalez vestirà i panni di Alfonso Nunez, agente della polizia. Proprio oggi è stato rilasciato il trailer in italiano che ha tutte le carte in regola per essere una serie tv avvincente e che tiene con il fiato sospeso regalando emozioni uniche. D’altronde sappiamo che Sky vuole fidelizzare i suoi telespettatori ed attirare un nuovo pubblico tramite titoli originali e nuovi.

E tu seguirai Dan Brown – Il simbolo perduto? Hai già letto il libro? Ti aspettiamo nei commenti!