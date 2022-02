Daniel Radcliffe è un attore del Regno Unito classe 1989, diventato famoso per aver interpretato Harry Potter nell’omonima serie di film tratta dai romanzi di J. K. Rowling. Nonostante questo, però, la sua vita professionale è andata avanti e l’attore ha dimostrato di avere talento.

Proprio in questi giorni, è impegnato sul set del biopic Alfred Matthew Yankovic, meglio conosciuto come Weird Al Yankovic ed ora finalmente arrivano i primi dettagli dopo che le riprese sono iniziate ad inizio febbraio a Los Angeles. Ad incuriosire il pubblico è stato soprattutto il look dell’attore: dimenticatevi il mago con gli occhiali a cui siamo abituati da anni, ora ci troviamo davanti una visione totalmente diversa. Daniel Radcliffe sta vestendo al meglio i panni dell’iconico cantante grazie alla parrucca ed ai baffi. Ma chi è Weird Al Yankovic? È presto detto: è un cantante che ha vinto ben cinque premi Grammy e che detiene anche il numero maggiore di copie vendute nel suo segmento musicale. Lui stesso si è occupato della scrittura della pellicola con l’aiuto di Eric Appel che troveremo anche alla regia. Il film sarà disponibile in streaming su The Roku Channel e ci farà conoscere ogni aspetto della vita del musicista partendo dalla sua celere ascesa verso la fama mondiale grazie a successi come Eat It o Like a Surgeon, ma anche parlando delle sue difficili relazioni sentimentali con colleghe e del suo stile di vita non proprio dei migliori.

Daniel Radcliffe nei panni di Weird Al

La sinossi del biopic Weird Al

Questo biopic non nasconde niente, indaga ogni sfaccettatura della vita di Yankovic, dalla sua ascesa meteorica alla fama mondiale con le sue prime hit “Like a Surgeon” ed “Eat It” alle sue torride relazioni con celebrità e al suo famigerato stile di vita depravato. Weird: The Al Yankovic Story condurrà gli spettatori in un incredibile viaggio nella vita e nella carriera di Yankovic, da bambino prodigio alla più grande leggenda musicale di tutti i tempi.

E tu cosa ne pensi di questo nuovo look di Daniel Radcliffe? Seguirai il biopic quando uscirà? Ti aspettiamo nei commenti!