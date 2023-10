Daniele Silvestri è un cantautore di Roma classe 1968. Dopo gli studi al Liceo Classico, decide di dedicarsi alla sua vera passione, ovvero la musica. Nell’estate 1994 si aggiudica la Targa Tenco per il miglior album di esordio con il suo primo disco omonimo. Nel 1995 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano L’uomo col megafono che gli vale il premio Volate della critica per il miglior testo letterario.

Voce di brani come Salirò, Le cose in Comune, La paranza, Occhi da orientale, Il mio nemico, Testardo fino ad Acrobati e Prima che per citarne alcuni. Ed oggi Daniele Silvestri è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 13 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo L’Uomo nello specchio che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è estratto dal suo ultimo album di inediti Disco X, ma non lo vedrà cantare da solo, bensì duetta con Fulminacci.

Il significato di L’Uomo nello specchio

L’Uomo nello specchio, il nuovo singolo di Daniele Silvestri, è nato come collaborazione e connessione tra il cantautore e Fulminacci che cofirma il testo. L’obiettivo del brano è quello di portarci a fare una riflessione su noi stessi, ma anche sulla società e sui cambiamenti che la caratterizzano. Nel testo si susseguono situazioni personali o situazioni vissute come spettatore, ma comunque situazioni che si vivono nella vita di tutti i giorni. L’Uomo nello specchio è accompagnato anche da un videoclip ufficiale dove le suggestioni cinematografiche sono le protagoniste con il regista Fernando Luceri (che ha già collaborato con nomi importanti come Carmen Consoli o Marracash) che firma il tutto.

Nel frattempo, Daniele Silvestri si prepara per il prossimo anno che lo vedrà tornare ad esibirsi live davanti ai suoi fan. Da gennaio ad aprile 2024, infatti, il cantautore porterà in giro per l’Italia il suo nuovo spettacolo dal titolo Il cantastorie recidivo, ovvero un resident show con ben 30 repliche all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

