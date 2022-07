L’artista venezuelano Danny Ocean torna con un nuovo brano intitolato “Volare” che farà parte dell’EP di prossima uscita, seguito dell’acclamato album “@DannOcean” che ha totalizzato più di 265 milioni di streaming globali e che include anche la hit “Fuera del Mercado”.

Danny Ocean ha cominciato a farsi conoscere nel 2009 come cantante e cantautore attraverso YouTube. Nel 2014 ha pubblicato l’EP “Paracaidas” con il nome di Daniel O.C.T.

Nel 2016 ha diffuso il primo singolo come Danny Ocean, “Me rehúso” che in Italia è stato certificato ben 5 volte disco di Platino.

Il significato di “Volare” di Danny Ocean

“Volare” è un brano capace di toccare i sentimenti di ciascuno di noi, romantico e allo stesso tempo sincero che ci farà volare insieme al nostro amore quest’estate.

Il brano è stato creato in studio in Messico, la melodia è nata da degli accordi di un ukulele e il testo è ispirato ad una conversazione sull’amore a distanza, una distanza oceanica, più precisamente quella dell’Oceano Atlantico.

Lo stesso Danny ha dichiarato di essere stato ispirato da un viaggio che ha fatto in Italia 3 anni fa che è stato incredibile e allora ha chiamato un amico che ha la famiglia di origini italiane e gli ha chiesto aiuto per le parole in italiano.

Alla creazione di “Volare” ha contribuito anche il migliore amico di Danny, anche lui italiano, che ha chiesto a sua nonna che cosa significasse per lei l’amore, e quella risposta è stata poi aggiunta alla fine della canzone.



Il video del brano è stato girato a Città del Messico da Rodrigo Rodriguez e si apre con delle immagini in bianco e nero che partono da una foresta e pian piano riprendono vita e colore sotto le note della canzone intonate da un Danny Ocean pronto a ricongiungersi con il suo amore.

A un certo punto il video torna tutto a colori quando i due finalmente si incontrano e successivamente, guidati dalla forza delle note della canzone, incominciano a volare in aria felici insieme.

La traduzione del testo di “Volare” di Danny Ocean

Piccolina

Volerò con te

Ballerò con te

mi bacerò con te

Sarò il tuo ragazzo o un amico

Volerò con te tesoro

Ballerò con te

ti amerò per sempre

Anche se non sei qui con me

Mi fai diventare romantico

E tu sei dall’altra parte dell’Atlantico

Piccola, è una sensazione fantastica

Ti mando un bacio che arriverà fin da te

Io vado, tu vieni, tu vieni, io vado

Portami la Nutella, ti mostro i Savoia

Tu in spiaggia di Positano, io tranquillo in Marocco

Ehi, voglio essere il tuo piccolino

Volerò con te

Ballerò con te

mi bacerò con te

Sarò il tuo ragazzo o un amico

Volerò con te tesoro

Ballerò con te

ti amerò per sempre

Anche se non sei qui con me

Buongiorno Principessa

Amore mio, non riesco a toglierti dalla testa, sono qui a mille

Ehi, per favore, mandami un segnale

O avvicinati un po’

Ti faccio ling ling

Io vado, tu vieni, tu vieni, io vado

Tu Nutella e io Savoia

Mi lancio da Positano se sei in Marocco

Sarò il tuo piccolino

Volerò con te

Ballerò con te

mi bacerò con te

Sarò il tuo ragazzo o un amico

Volerò con te tesoro

Ballerò con te

ti amerò per sempre

Anche se non sei qui con me

Volerò con te

Ballerò con te tesoro

E tu, hai ascoltato “Volare” di Danny Ocean? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!