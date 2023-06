Daniele Lazzarin, da tutti noi conosciuto semplicemente come Danti, è un rapper classe 1981 e frontman dei Two Fingerz. Nell’ultimo periodo è conosciuto soprattutto per essere il compagno di Nina Zilli, ma ha alle spalle una carriera degna di nota che lo ha portato a diventare uno dei capisaldi della musica rap italiana e non solo.

Voce di brani come La cassa dritta, Sudo e basta, Canzone Sbagliata, Non mi diverto, Vai a lavorare fino a Liberi ed Oje Vita per citarne alcuni. Ed oggi Danti è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 30 giugno, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Buona la prima che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma non sarà solo, in quanto duetta con nomi importanti come Alborosie, Clementino e Biggie Paul.

Il significato di Buona la prima

Buona la prima, il nuovo singolo di Danti, anticipa l’uscita di L’ultimo disco pt. 2 il suo nuovo progetto discografico che lo vedrà collaborare con ben 19 artisti e sarà composto da nove tracce. In Buona la Prima, vediamo unirsi tre mondi musicali differenti che, però, riescono ad incastrarsi nel migliore dei modi grazie ad una melodia orecchiabile e che ti rimane in testa. Ed ovviamente ci vuole far capire che, nonostante gli errori che uno possa commettere, alla fine resta sempre buono il primo tentativo ed infatti canta: “Prima di far centro ne ho sbagliate cento mila. Qua non centra niente la fortuna è sempre. Buona la, buona la, buona la, buona la prima”.

