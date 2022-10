Dargen D’Amico è un rapper di Milano classe 1980. Noto al pubblico poiché ha all’attivo brani che, con il tempo, sono diventati tormentoni come Amo Milano, Il Ritorno Alle Stelle, Odio Volare, Siamo Tutti Uguali per citarne alcuni fino al più recente brano Dove si balla (certificata quattro volte platino) che lo ha portato sul palco dell’Ariston tra i Big del Festival di Sanremo 2022.

Una carriera sempre più in ascesa che lo vede anche tra i nuovi giudici di X Factor e che lo ha visto superare alla grande, per la gioia dei suoi fan, un momento di sconforto in cui, prima di prendere parte al Festival di Sanremo, era arrivato addirittura a pensare di abbandonare il mondo della musica poiché, a suo parere, poco meritocratico. Ed oggi Dargen D’Amico torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 7 ottobre, infatti, esce il suo nuovo singolo dal titolo Patatine che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone è tratta da Nei sogni nessuno è monogamo, l’ultimo album pubblicato dal rapper lo scorso marzo e che ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Il significato di Patatine

Patatine, il nuovo singolo di Dargen D’Amico, a differenza dei tormentoni che fanno ballare a cui ci ha abituati, ha una vena malinconica poiché si parla dei momenti più difficili della vita come quando si vive tra ansie, paranoie e la voglia di scappare il più lontano possibile. Il rapper, infatti, canta: “Non farmi fumare che ho le pare, piove sulla veranda..dimmi cosa ci manca, bella domanda..mangiamo orientale per sognare qualche fuori programma, un altro panorama”. Parole che Dargen D’Amico ha fatto proprie, ma in cui chiunque di noi può riconoscersi, come lui stesso rivela:

Il rapper Dargen D’Amico

“Patatine è un pezzo riflessivo che delinea con sobria malinconia le relazioni, la paranoia, il desiderio di evasione da se stessi e le difficoltà della vita. Una canzone molto personale, ma anche universale e condivisibile, perché prima o poi entriamo tutti in conflitto con noi stessi”.

Nel frattempo, Dargen D’Amico continua ad essere sulla cresta dell’onda ed a breve lo attendono due live: il primo il 12 ottobre alla Casa della Musica Federico I a Napoli ed il secondo il 13 ottobre all’Orion di Ciampino.

