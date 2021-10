Si avvicina Natale e mancano poco più di due mesi, ma come sappiamo l’atmosfera natalizia arriva prima e con essa anche la voglia di vedere film e serie tv dedicati al periodo di Natale.

Candele accese, una copertina, una tisana ed in sottofondo film di Natale. Le piattaforme di streaming sanno bene che questa è la serata ideale per molti telespettatori e così non si fanno trovare impreparate con titoli famosi, ma anche originali e più nuovi. È il caso di Dash&Lily: la serie tv romantica che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno con una prima stagione formata da otto episodi con protagonisti proprio Dash e Lily e la loro romantica storia d’amore. Basato sul libro Come si scrive ti amo di David Levithan e Rachel Cohn è stato seguito, ma a quanto pare non abbastanza.

Netflix, infatti, stando a quanto riporta Deadline, ha deciso di non rinnovarla per una seconda stagione ne quest’anno ne i prossimi. Non ci sarà dato sapere come proseguirà la relazione tra Dash e Lily dopo il loro romantico bacio che si sono scambiati durante la notte di Capodanno. Tristezza da parte del pubblico, ma soprattutto lo sarà per Joe Tracz, ideatore della serie tv che, solo poco tempo fa, aveva affermato:

Una scena della serie tv Dash&Lily

“Mi piacerebbe poter tornare ed adattare il secondo ed il terzo libro. Di fatto, quest’ultimo è stato scritto sul set. David e Rachel ci avevano fatto visita quando stavano lavorando ai capitoli per il terzo libro. Amo tantissimo questi personaggi e la città in cui vivono. Mi auguro che ci siano altre storie da raccontare, perché mi piacerebbe raccontarle”.

E tu avevi seguito Dash&Lily? Cosa ne pensi della decisione presa da Netflix di non rinnovarla per la seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!