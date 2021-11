Alcuni diranno… era ora.

Forse perché la prima parte della stagione 5 pareva aver finito le idee. Clicca qui per leggere la nostra recensione.

Per fare un recap. La serie segue racconta di due rapine preparate, una alla Zecca Reale di Spagna, l’altra alla Banca di Spagna ed è piena zeppa di azione e scene da batticuore.

Il dramma viene narrato da uno dei rapinatori ed è raccontato in tempo reale, ma sono presenti anche numerosi flashback e salti temporali, elementi cruciali per la storia.

La serie è stata decorata con diversi premi Emmy e consensi della critica per le prime stagioni.

La canzone della serie “Bella ciao” è diventata popolare su TikTok e ha attirato ancora più spettatori a guardare lo spettacolo.

La stagione 5 è stata rilasciata su più volumi su Netflix e il secondo volume della stagione 5 rappresenta anche la fine di La Casa Di Carta.

Qual è la data di uscita del 2° volume della 5 stagione?

Netflix ha rilasciato la notizia oggi (mercoledì 3 novembre) che la serie tv si concluderà il 3 dicembre.

Sul finale non è stato ancora detto molto. Tu cosa ti aspetti?

C’è un trailer per il 2° volume della 5 stagione?

È stato rilasciato un trailer per l’ultima stagione dello show e rivela alcune cose interessanti. Vediamo il professore entrare in un luogo: Prigione? Banca? Commissariato? Tribunale? E poi nella parte conclusiva vediamo la cattura di Denver. Ci sarà comunque un lieto fine per i rapinatori? Non mancano anche i sempre interessanti flashback con Pedro Alonso, Berlino.