Si intitola “Davanti a noi” il nuovo brano di Laura Pausini, rilasciato oggi in streaming. La canzone è stata presentata per la prima volta durante il matrimonio della coppia, alla chitarra, in una versione acustica pubblicata proprio dalla cantante sulla sua pagina Instagram:

“Questa è la nostra promessa di matrimonio: ‘C’è già tutto ciò che vuoi #DavantiANoi'”. La canzone, ovviamente, vista anche la fama della cantante nei Paesi latini ha anche una versione in spagnolo.

Ora i due hanno deciso di condividerla sui social di Laura per festeggiare l’amore eterno con tutti i suoi fan del mondo e per renderli partecipi di un momento molto intenso e privato.

Il brano tra l’altro sarà il lato B del vinile 45 giri in uscita di “Un buon inizio”.

Il significato di “Davanti a Noi” di Laura Pausini

Il significato di “Davanti a Noi” sta tutto nelle parole scritte su Instagram della cantante. “Davanti a Noi” è la canzone del mio matrimonio con Paolo. Le nostre promesse in musica”.

La canzone, ovviamente, è una dichiarazione di amore anche guardando al futuro, partendo proprio dal giorno del matrimonio: “Finalmente io davanti a te a prometterti che c’è più di un altro anniversario e più profondo di com’è”.

Una lettera in cui la Pausini canta la libertà all’interno dell’amore di coppia, la cura l’uno per l’altro: “Il tuo indice è sul cuore quando hai cura dei miei limiti anche delle mie paure io mi siedo accanto a te per lasciarti l’orizzonte sempre libero di scegliere la rotta e chi hai di fronte tanto non so andare via dai tuoi occhi visionari che non temono il futuro”.

Il viaggio di nozze di Pausini e Carta sarà il tour mondiale annunciato proprio nel giorno del matrimonio.

Il testo di “Davanti a Noi” di Laura Pausini

Finalmente io davanti a te

a prometterti che c’è

più di un altro anniversario

e più profondo di com’è

fa che non ti chieda mai

spazi di tranquillità

tu che levi voce all’ovvio e fiato alla banalità

e che non mi basti mai

il tuo indice è sul cuore

quando hai cura dei miei limiti

anche delle mie paure

io mi siedo accanto a te

per lasciarti l’orizzonte

sempre libero di scegliere la rotta

e chi hai di fronte

tanto non so andare via

dai tuoi occhi visionari che non temono il futuro

e corse fuori dai binari

ed infatti resto qui

a sfinirti di presente, a dormire quasi niente

Che mi accompagni oltre quel che vedo e che non so

Finalmente tu davanti a me

a promettermi che c’è

tutto il tempo che possiamo

per il tempo che ce né

fino a che mi chiederai tutto quello che so dare

avrò cura dei tuoi limiti

anche delle tue paure

e ti siedi accanto a me

per lasciarmi l’orizzonte

sempre liberi di scegliere

una rotta differente

non ti lascio andare via

dai miei occhi visionari

che non temono il futuro e giorni straordinari

Che ogni tua promessa sia la mia

in salute e in malattia

c’è già tutto ciò che vuoi

davanti a noi

E tu, hai già ascoltato “Davanti a Noi” di Laura Pausini? Lascia un commento!