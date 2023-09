Uno dei generi che resta il più amato in assoluto dal pubblico è quello dei documentari. Il motivo è semplice, ci danno la possibilità di conoscere meglio la vita dei personaggi famosi. Noi telespettatori, infatti, siamo portati a pensare che i personaggi del mondo dello spettacolo vivono una vita piena di momenti unici, una vita facile e che non abbiano mai problemi.

Così non è: non dobbiamo dimenticare che anche i personaggi famosi sono esseri umani e che anche loro vivono una vita piena di ostacoli e con giornate più difficili di altre. Certo, non si possono negare i privilegi di cui godono, ma proprio per questo i documentari piacciono, perché rendono più “umani” personaggi che tendiamo ad idealizzare e perché ci danno la possibilità di conoscere a 360 gradi la vita di un personaggio amato dal pubblico. Uno dei personaggi più amati ed apprezzati nel mondo del calcio è, senza dubbio, David Beckham che, ormai dieci anni fa, ha dato l’addio al mondo del calcio giocato, ma che nonostante questo continua ad essere ancora sulla cresta dell’onda.

Netflix lo sa bene così come sa che i documentari funzionano e, per questo motivo, il colosso dello streaming ha deciso di far entrare nel suo catalogo un documentario sul calciatore inglese. Ormai ci siamo e manca davvero poco per il debutto del documentario su David Beckham atteso per il prossimo 4 ottobre. Una docu serie che sarà divisa in quattro parti e che ci farà conoscere Beckham sotto tutti i punti di vista: come calciatore, come marito, come collega e come papà. Per rendere meno pesante l’attesa, Netflix ha deciso di rendere pubblico il trailer ufficiale che ci inizia ad anticipare cosa dobbiamo aspettarci dal documentario in arrivo. È stato lo stesso ex calciatore a condividerlo sul suo profilo Instagram scrivendo:

L’ex calciatore David Beckham

“Ci sono voluti due anni per portare alla vita questo progetto. Tantissime ore di conversazione, tante storie che non avevo mai raccontato e tante persone della mia vita e della mia carriera che condividono i loro ricordi. Non vedo l’ora che lo vediate”.

Una cosa è certa, nonostante i momenti di difficoltà, David Beckham ha sempre avuto al suo fianco la moglie Victoria che è sempre pronta a supportarlo, come ha fatto anche in questa occasione. Poche semplici parole, ma in cui si percepisce tutto il suo amore:

“Sono così fiera di te e di tutto quello che hai conquistato”.

L’analisi del trailer del documentario su David Beckham

La docu serie su David Beckham non lascerà indietro nessun aspetto della sua vita. Si inizierà parlando dell’infanzia di Beckham e di come abbia iniziato ad avvicinarsi al mondo del pallone con talmente tanta passione e talento che lo hanno fatto diventare uno dei calciatori più amati nell’intero mondo. Non solo momenti felici, ma anche le difficoltà per arrivare fino a dove è arrivato con periodi di crisi e di sbandamento. D’altronde si sa che quando la fama arriva da un momento all’altro può essere difficile conviverci. Spazio alla sua vita professionale, ma ovviamente ci sarà spazio anche per la sua vita privata con la bellissima storia d’amore che lo lega a Victoria Adams. Quando i due si sono conosciuti lei era una delle cantanti delle Spice Girls ed insieme ne hanno superate tante come Victoria stessa, in prima persona, ci racconterà. Una relazione al centro del gossip dove non mancavano rumors e cattiverie. Siamo abituati a vederli sempre impeccabili ed innamorati, ma Beckham ci promette che con questo documentario potremo avere un nuovo punto di vista sul loro amore che ha sconfitto davvero tutte le difficoltà e che li ha portati a creare una bellissima famiglia. Ed a proposito di famiglia, nel trailer non compaiono Brooklyn, Cruz, Romeo ed Harper Seven, ovvero i figli della coppia. Questo ci fa pensare che i ragazzi non siano stati parte integrante del progetto. D’altronde hanno le loro vite, ma non è detto, magari ci sarà spazio anche per loro che ci racconteranno il David Beckham papà.

Non ci resta altro che aspettare il 4 ottobre per poter conoscere una versione inedita del tanto amato David Beckham. Di certo non mancheranno le emozioni che saranno in grado di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo per tutte e quattro le puntate.

E tu sei un fan di David Beckham? Segui volentieri i documentari sui personaggi famosi? Ti aspettiamo nei commenti!