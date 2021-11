Oggi venerdì 5 novembre debutta ufficialmente Family, il nuovo progetto ideato da David Guetta e che lo vede collaborare insieme alla grandi voci di TY Dolla Sign e di A Boogie wit da Hoodie. Già solo questo trio sarebbe abbastanza per ottenere una collaborazione di successo, ma Guetta, dj numero uno al mondo, ha voluto fare le cose in grande ed ha deciso di scegliere una voce per ogni nazione.

In Family, infatti, David Guetta sarà affiancato dalla voce che per lui è la più rappresentativa del paese. Ovviamente c’è anche la nostra Italia ed il dj ha scelto Annalisa per questo progetto. La cantante, d’altronde, ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. È sufficiente pensare che solo 10 anni fa si avvicinava al mondo dello spettacolo arrivando seconda ad Amici di Maria De Filippi e, da quel momento, ha vissuto una carriera in ascesa con diverse partecipazioni al Festival di Sanremo e diversi premi fino alla vincita dell’International Song Contest: The Global Sound e dell’OGAE Second Chance.

Una grande opportunità per Annalisa che non è certo nuova a duetti con nomi importanti della musica, ma questa volta si aprono per lei ufficialmente le porte della musica internazionale con la cantante italiana che avrà la possibilità di farsi conoscere ed amare in tutto il mondo, proprio come è amata in Italia. La ragazza è consapevole che si tratta di un’occasione unica e molto importante, è felice di essere stata scelta e di poter far parte di questo progetto tanto che afferma:

Annalisa e David Guetta in Family

“Sono onorata di far parte di questo progetto corale e di essere stata scelta da David Guetta, il dj numero 1 del mondo, per rappresentare l’Italia, mentre negli altri Paesi ci sono nomi quali Bebe Rehxa e Sofia Reyes per la Spagna. Essere in questa “Famiglia” è emozionante e trovarmi al fianco di superstar urban quali A Boogie wit da Hoodie e TY Dolla Sign è uno stimolo artistico incredibile. Il brano parla di amicizia e di famiglia, e quest’idea di condivisione tra vari Paesi rende questo pezzo ancora più speciale”.

La canzone Family ha l’obiettivo di unire il mondo come non mai, soprattutto in seguito al periodo difficile che stiamo vivendo: far sentire tutti parte di un’unica e grande famiglia, pronta ad aiutarsi nei momenti di difficoltà e ad essersi sempre. Una bellissima idea di condivisione tra tutti i vari Paesi.

E tu cosa ne pensi del progetto Family? Anche tu al posto di David Guetta avresti scelto Annalisa oppure avresti preferito un altro nome? Ti aspettiamo nei commenti!