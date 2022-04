David Guetta è un disc jockey ed un produttore discografico di Parigi classe 1967. Inizia la sua carriera nella metà degli anni Ottanta come dj fino a diventare un volto sempre più famoso ed amato nel mondo della musica internazionale. Voce di brani famosi come Sexy Bitch, Memories, Dangerous, When Love Takes Over, Love Is Gone e Say My Name.

Ed oggi David Guetta torna protagonista nel mondo musicale. Da oggi, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Crazy What Love Can Do dove non è da solo, ma è accompagnato dalle voci di Ella Henderson e di Becky Hill. Il brano ha tutti i presupposti per essere un successo: d’altronde David Guetta e Becky Hill hanno già collaborato lo scorso anno sulle note di I Remember, canzone che ha ottenuto oltre 150 milioni di streaming.

Il significato di Crazy What Love Can Do

Il nuovo singolo di David Guetta, Crazy What Love Can Do, ha tutte le carte in regola per essere uno dei brani dell’estate 2022. Le atmosfere positive ed il ritmo che fa venire voglia di ballare caratterizzano il brano. Il dj, da parte sua, parlando della canzone afferma che:

“Questo per me è un pezzo solare ed estivo e penso che comunichi un importante messaggio di amore e di quanto potente possa essere. E’ stato bello lavorare di nuovo con Becky dal nostro primo successo Remember, e lavorare per la prima volta con Ella è stato a sua volta anche molto entusiasmante.”

Il cantante David Guetta

E tu hai già sentito il nuovo brano Crazy What Love Can Do? Cosa ne pensi di questa collaborazione di David Guetta con Becky Hill ed Ella Henderson? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo con la traduzione del brano.

La traduzione di Crazy What Love Can Do

Avvolgimi nei diamanti

Coprimi d’oro

Ma niente potevano comprarmi

Ha reso il mio cuore intero

Avevo rinunciato al romanticismo

Poi ti ho trovato

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

È pazzesco cosa può fare l’amore

Qualcuno può dirmi cosa mi sta succedendo

Sei il mio ossigeno, ora posso finalmente respirare

Non mi importava di nessuno finché non c’eri tu

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

È pazzesco cosa può fare l’amore

Da-da-da-da, du-du

Dun-du-du, dun-du, da-da

Da-da-da-da, du-du

Dun-du-du, dun-du, da-da

Da-da-da-da, du-du

Dun-du-du, dun-du, da-da

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

È pazzesco cosa può fare l’amore

Avvolgimi nei diamanti

Coprimi d’oro (Oro)

Ma niente potevano comprarmi

Ha reso il mio cuore intero

Ero solo, solo

Poi ti ho trovato

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

È pazzesco cosa può fare l’amore

Qualcuno può dirmi cosa mi sta succedendo

Sei il mio ossigeno, ora posso finalmente respirare (Finalmente respirare)

Non mi importava di nessuno finché non c’eri tu

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

È pazzesco cosa può fare l’amore

Da-da-da-da, du-du

Dun-du-du, dun-du, da-da

Da-da-da-da, du-du

Dun-du-du, dun-du, da-da

Da-da-da-da, du-du

Dun-du-du, dun-du, da-da

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

È pazzesco cosa può fare l’amore

Non voglio mai chiudere gli occhi

Perché questo sembra il paradiso

Non mi sono mai sentito così in tutta la mia vita

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

Qualcuno può dirmi cosa mi sta succedendo

Sei il mio ossigeno, ora posso finalmente respirare (Finalmente respirare)

Non mi importava di nessuno finché non c’eri tu

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

Pazzo che amore—

Da-da-da-da, du-du

Dun-du-du, dun-du, da-da (Sì-ah)

Da-da-da-da, du-du

Dun-du-du, dun-du, da-da (Oh-ah)

Da-da-da-da, du-du

Dun-du-du, dun-du, da-da

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

È pazzesco cosa può fare l’amore

Qualcuno può dirmi cosa mi sta succedendo

Sei il mio ossigeno, ora posso finalmente respirare (Finalmente respirare)

Non mi importava di nessuno finché non c’eri tu

Non è pazzesco quello che l’amore può fare

È pazzesco cosa può fare l’amore