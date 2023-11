Davide De Marinis è un cantautore di Milano classe 1971. Diventa un volto noto a livello nazionale nel 1999 grazie al tormentone Troppo Bella che ha tenuto compagnia a tutti durante l’estate e che, ancora oggi, viene ballata e cantata.

Dopo questa occasione arriva al Festival di Sanremo con il brano Chiedi quello che vuoi arrivando al quinto posto tra le Nuove Proposte.

Voce di brani come I sentimenti nascono, Stella della Notte, Gino fino ad arrivare a Come il sale e Molto naturale per citarne alcuni. Ed oggi Davide De Marinis è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 10 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Natale Magico che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questa volta però non sarà da solo, in quanto duetta con Marta Brando, giovane talento di r’n’b. Ad accompagnarli c’è anche il coro di bambini dell’Istituto Comprensivo Cardarelli Massaua di Milano.

Il cantautore Davide De Marinis

Il significato di Natale Magico

Natale Magico, il nuovo singolo di Davide De Marinis e Marta Brando, è una canzone dedicata a tutti i bambini del mondo. Si tratta di un inno di speranza in questo momento storico dove tutto è difficile e c’è bisogno di un pò di magia, serenità e pace. In realtà il brano ha origini più lontane in quanto è nato due anni fa ed è stata scritta da Davide De Marinis. A tal proposito, il cantautore rivela che:

“Quando ho fatto sentire a tutte le persone care e alla mia famiglia la prima bozza di “Natale magico” ho visto l’emozione nei loro occhi questa cosa mi ha spronato ad andare avanti e a coinvolgere Marta Brando, giovane talentuosa artista R’n’b. Il nostro sogno è che diventi una delle canzoni di Natale in Italia di oggi e di domani”.

