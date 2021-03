Siamo nell’epoca della nostalgia, e un revival di Dawson’s Creek è solo uno dei tanti che vorremmo poter vedere, così come quello di Friends, o di The O.C. o di tante altre serie tv che hanno fatto la storia della nostra adolescenza. Ma ci sono davvero possibilità in tal senso?

Da molto tempo ormai si parla di un possibile revival di Dawson’s Creek, ma a conti fatti non è mai arrivato un annuncio o una comunicazione ufficiale a tal proposito. Perché allora si continua a parlarne? A parte la speranza di poter vedere avverato questo desiderio di molti, pare che alcune conferme arrivino proprio dal vecchio cast.

Ecco tutto quello che sappiamo (e speriamo).

Molto poco, ma negli ultimi giorni a dare una speranza in tal senso è stato un membro del cast della serie originale. Si tratta dell’attrice Mary-Margaret Humes, che ha rivelato che la possibilità di poter rivedere un revival di Dawson’s Creek rimane molto alta.

Ricordiamo che Mary-Margaret Humes nella serie tv interpreta il ruolo di Gail Leery, la madre del protagonista Dawson. Ecco quanto rivelato sul possibile revival dall’attrice in un’intervista durante un’apparizione televisiva:

Ho scritto circa 190 pagine di un’idea per un crossover o un revival. Se la cosa andrà in porto non lo so, ma c’è sicuramente molto rumore al riguardo.

[…]il nostro show era molto più semplice di quello che è la televisione al giorno d’oggi. Ancora una volta, sono i social i protagonisti che hanno stravolto tutto. Ed è come se si pensasse di poter fare una serie tv e non fare alcun riferimento ai social media: è praticamente impossibile. Possiamo riprendere da dove è stato interrotto e lasciare che quell’elemento di modernità sia presente, però non in modo così predominante.

Ad ogni modo, per quanto ne so, dalle informazioni personali che mi hanno dato i ragazzi, c’è una forte possibilità…

Mary-Margaret Humes