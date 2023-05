I reboot ormai sono all’ordine del giorno. A darne il via è stato Gossip Girl con una serie tv del tutto nuovo con nuovi e giovani personaggi che, però, ha avuto un ottimo successo sia da parte del pubblico che da parte della critica nonostante lo scetticismo iniziale.

Da quel momento si è capito che il reboot poteva funzionare e così la lista si allunga sempre di più ed entrano a farne parte titoli del passato pronti per tornare ad essere protagonisti anche nel presente: Harry Potter, Twilight, The Oc, Pretty Little Liars sono solo alcuni tra i titoli su cui si è già al lavoro o su cui, comunque, ci si dedicherà al più presto. Una serie tv spicca tra tutte proprio perché fino ad ora non se ne è mai parlato. Ovvero Dawson’s Creek, la serie tv statunitense creata da Kevin Williamson che è andata in onda dal 1998 al 2003 per un totale di 6 stagioni e 128 episodi. E quale occasione migliore se non un reboot per riportare in auge Dawson’s Creek per la gioia degli appassionati di sempre, ma anche per farlo conoscere alle nuove generazioni? A tal proposito Katie Holmes ha voluto dire la sua durante uno degli incontri al Festival di Cannes con la rivista Variety.

Al momento l’attrice è impegnata con la sua carriera da regista, ma non dimentica certo il suo passato e quello per cui è diventata famosa a livello mondiale. La Holmes ammette che le piacerebbe vedere il ritorno di Dawson’s Creek sui piccoli schermi, ma al tempo stesso nutre diversi dubbi. Dubbi leciti tra l’altro. Sappiamo che l’epoca in cui è andato in onda Dawson’s Creek era totalmente diversa rispetto a quella che stiamo vivendo ora: non c’era internet 24 ore su 24, non c’erano i cellulari ed i rapporti erano più veri e puri, quindi creare un reboot di una serie degli anni Novanta rischia di distruggere l’atmosfera per cui Dawson’s Creek, ancora oggi, è ricordata dai suoi fan. Katie Holmes rivela che le piacerebbe tornare a vestire i panni di Joey Potter, così come anche i suoi colleghi amerebbero tornare sul set, ma al tempo stesso afferma che:

Katie Holmes nei panni di Joey Potter

“ Ci sono state molte discussioni nel corso degli anni. Abbiamo tutti adorato quell’esperienza. C’è però un senso di protezione che arriva insieme a queste discussione.Quella serie era una capsula del tempo. Portarla al mondo di oggi potrebbe offuscarla un po’. È arrivata poco prima che tutti avessero un telefono e i social media e tutte quelle cose, c’era una certa innocenza tra i personaggi che penso fosse una delle cose che alle persone piaceva di più. Ambientarla ai giorni nostri… Non ne sono sicura”.

Per la tristezza dei fan di Dawson’s Creek, quindi, pare che la serie tv non avrà il suo reboot, ma mai dire mai. D’altronde si sa che il mondo di Hollywood scorre velocemente e un’idea può cambiare da un momento all’altro. Chi lo sa, magari decideranno di portare Dawson’s Creek nel presente lasciando, così, la serie tv anni Novanta un bel ricordo.

E tu hai mai visto Dawson’s Creek? Ti sarebbe piaciuto assistere ad un reboot della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!