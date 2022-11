Dead to Me – Amiche per la morte è una serie tv statunitense creata da Liz Feldman e che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019 ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. All’attivo ha due stagioni per un totale di 20 episodi dove le protagoniste sono Jen Harding (l’attrice Christina Applegate) e Judy Hale (l’attrice Linda Cardellini).

Le due diventano amiche subito dopo la morte improvvisa del marito di Jen senza sapere, però, che non è tutto come sembra e che Judy è implicata direttamente nella morte dell’uomo. Un rapporto di amicizia che, nonostante tutto, si rafforza e riesce a superare tutti gli ostacoli con Judy che diventa come una zia per i figli di Jen. La terza stagione è stata confermata ed è attesa con ansia dai telespettatori che non vedono l’ora di seguire le nuove avventure di Jen e di Judy. Purtroppo, però, i tempi si sono dilungati di molto con le riprese che hanno subito una battuta di arresto di circa 5 mesi dopo che Christina Applegate ha scoperto di avere la sclerosi multipla: una bella batosta per l’attrice che nel 2008 aveva vinto la sua battaglia contro il cancro al seno. La diagnosi è arrivata proprio mentre era impegnata con le riprese di Dead to Me 3, ma non si è arresa. Si è presa il tempo necessario, ma poi da vera professionista è tornata sul set per gratitudine nei confronti della collega Linda Cardellini e della creatrice Liz Feldman anche se ha ammesso che è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto:

“Chi aveva il potere decisionale diceva Fermiamoci. Non abbiamo bisogno di finirla. Metteremo insieme il materiale dando vita a qualche episodio. Sono stata io a dire che l’avremmo fatta, ma a modo mio”.

Jen e Judy, protagoniste di Dead to Me

Christina Applegate spera che gli spettatori non notino la sua forma fisica con un corpo appesantito dalle medicine e con la necessità di camminare con un bastone per avere un ausilio:

“Se le persone la odieranno, se le persone la ameranno, se tutto quello su cui riusciranno a concentrarsi è vedermi da inferma, non è qualcosa che posso decidere io. Sono certa che le persone diranno Non riesco ad andare oltre. Ma va bene, non fatelo in quel caso. Ma spero che le persone possano non pensare a quel dettaglio e possano semplicemente apprezzare il percorso compiuto dalla storia e dire addio a queste due donne”.

Ed ora, finalmente, la terza stagione di Dead to Me è pronta per andare in onda e sarà il capitolo conclusivo della serie tv. È attesa per giovedì 17 novembre su Netflix che, nel frattempo, ha rilasciato il trailer ufficiale dove ci rivela che sarà una stagione esaltante, commovente e divertente, proprio come sono stati i capitoli precedenti. Ovviamente non mancheranno i colpi di scena scioccanti e le svolte inaspettate, ma anche le tipiche risate che si possono condividere solo con la propria migliore amica. Se non avete ancora avuto modo di vedere le stagioni precedenti di Dead to Me non proseguite con la lettura dell’articolo per evitare spoiler. La seconda stagione era finita con un incidente stradale che vede coinvolta Jen che ora si risveglia in un letto di ospedale. Di nuovo Jen e Judy alle prese con un incidente e pronte a rischiare la vita pur di mettere in salvo la loro amicizia. Le ragazze, infatti, sono vive e stanno bene, ma si rendono conto che stanno coprendo così l’omicidio di Steve, ma se è necessario diventare fuorilegge tanto vale farlo insieme.

E tu hai già visto le prime due stagioni di Dead to Me? Cosa ne pensi della decisione di Christina Applegate di portare a termine il lavoro nonostante la sclerosi multipla? Ti aspettiamo nei commenti!