È stato reso noto il trailer di “Deep Water”, il nuovo thriller psicologico ad alto tasso di erotismo con protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas. Il film, della casa di produzione 20th Century Studios, sarà disponibile su Hulu.

“Deep Water” è basato sull’omonimo romanzo del 1957, di Patricia Highsmith, scrittrice statunitense molto conosciuta per le sue opere noir. È stato, inoltre, già portato in scena nel 1981 da Michel Deville, con Isabelle Huppert e Jean-Louis Trintignant nei panni dei protagonisti.

Il film è prodotto da Aarnon Milchan, Guymon Casady e Anthony Katagas e diretto da Adrian Lyne. Il regista britannico è uno dei professionisti di maggior successo degli anni ’80, conosciuto soprattutto per aver diretto dei veri e propri Cult Movies come: 9 settimane e 1/2, Attrazione fatale e Proposta indecente.

Per circa due anni la pellicola è rimasta in una sorta di limbo dopo che la Disney ha acquisito la 20th Century Fox. “Deep Water”, ha ricevuto un rating R, sigla usata per indicare i film vietati ai minori di 17 anni e quindi non adatto al servizio streaming di Disney Plus.

“Deep Water” era inizialmente previsto nelle sale cinematografiche nel 2020 e poi nel 2021 ma la Disney ha poi deciso di renderlo disponibile esclusivamente sulla piattaforma streaming Hulu, dal 18 Marzo 2022.

La trama di “Deep Water”, il nuovo film con Ben Affleck e Ana de Armas

Nel film, Ben Affleck e Ana de Armas interpretano Vic e Melinda Van Allen, una coppia all’apparenza perfetta che vive a New Orleans.

I due però, vivono un matrimonio senza amore, in una costante tensione fatta di giochi psicologici, sospetti e gelosie. Insieme, decidono di cercare di salvare la loro relazione consentendo a lei di avere rapporti con altri uomini. Le cose però, prendono una svolta inaspettata, quando, uno degli amanti di Melinda viene assassinato. Vic, pentito della decisione e geloso nei confronti della moglie, decide di usare la morte dell’uomo per spaventare gli altri compagni della donna, mettendo così a dura prova il matrimonio.