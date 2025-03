Occhiello: La cantante si mette in gioco e pubblica un video in cui l’intelligenza artificiale la critica senza filtri.

Demi Lovato non ha paura di mettersi in gioco e lo dimostra ancora una volta con un esperimento che ha fatto il giro del web. La popstar ha chiesto a ChatGPT, il celebre modello di intelligenza artificiale, di prenderla in giro senza pietà. Il risultato? Un roast spietato che Demi ha condiviso sui suoi social con un mix di divertimento e autoironia.

Il video virale

Nel video, pubblicato sulle sue piattaforme social, si vede il fidanzato di Demi, Jordan Lutes, leggere ad alta voce il messaggio generato da ChatGPT. Ecco alcuni passaggi del testo, che ha scatenato risate e commenti sui social:

“Oh, intendi l’artista un tempo conosciuta come Confident ma che ora sembra più Confused? Demi Lovato ha avuto più rebranding di una catena di fast food in crisi. Un minuto è punk rock, il successivo canta ballate pop, e nel frattempo litiga con un negozio di yogurt congelato. Babe, decidi una volta per tutte o almeno scegli un genere coerente!”

ChatGPT ha poi continuato, puntando il dito sulle scelte artistiche di Demi:

“E non parliamo nemmeno dei tuoi testi! What’s wrong with being confident? Niente, Demi, ma cosa c’è di sbagliato nell’essere coerente? La tua carriera sembra il risultato di qualcuno che lancia freccette su una lavagna delle idee mentre è bendato. Ma hey, bisogna riconoscerlo: la tua voce è indiscutibile. Peccato che le tue scelte di carriera non siano solide quanto le tue corde vocali.”

La risposta di Demi Lovato

La reazione della cantante? Demi, ridendo, ha semplicemente risposto con una frase epica:

“Quindi stai dicendo che sono una brava cantante?”

Il video si interrompe con questa battuta, lasciando i fan in delirio e generando migliaia di commenti divertiti.

Un’autoironia che conquista i fan

Il post di Demi è stato accolto con grande entusiasmo. I fan hanno apprezzato la sua capacità di non prendersi troppo sul serio, dimostrando ancora una volta di essere una delle artiste più genuine e autoironiche del panorama musicale.

Sui social, le reazioni sono state immediate:

“Questo è il miglior roast che abbia mai visto! Demi sei una leggenda!”

“L’unica persona che può prendere in giro Demi Lovato… è Demi Lovato stessa!”

“ChatGPT è entrato troppo nel personale, ma Demi ha gestito tutto con classe. Iconica.”

L’importanza di saper ridere di sé stessi

Nel mondo dello spettacolo, non tutti gli artisti accettano le critiche con leggerezza. Demi, invece, dimostra di avere un’intelligenza emotiva fuori dal comune, capace di trasformare anche un roast in un momento virale e divertente. Il suo video ha ricordato quanto sia importante saper ridere di sé stessi e non prendersi troppo sul serio, soprattutto in un’industria così esigente come quella musicale.

Un periodo positivo per Demi Lovato

Questo episodio arriva in un momento particolarmente felice per Demi. Dopo un periodo turbolento, la cantante ha ritrovato la serenità grazie alla musica e al fidanzato Jordan Lutes. Il suo ultimo album ha ricevuto ottime recensioni e i fan sono entusiasti di vedere una Demi più sicura e consapevole.

Nel frattempo, si parla già di nuovi progetti musicali e possibili collaborazioni, il che fa pensare che il 2025 potrebbe essere l’anno del grande ritorno di Demi Lovato sulla scena musicale internazionale.

E tu, cosa ne pensi?

Ti è piaciuto il video di Demi? Quale parte del roast di ChatGPT ti ha fatto più ridere? Faccelo sapere nei commenti!