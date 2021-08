Demi Lovato, cantante del Nuovo Messico classe 1992, è la protagonista di successi mondiali. Non è certo un mistero il fatto che sia una delle cantanti più amate dalla nuova generazione. All’attivo ha diverse collaborazioni e duetti con colleghi come quella con Christina Aguilera sulle note di Fall In Line.

Ed ora sembra prossima ad aggiungere un ulteriore duetto alla sua vita professionale, niente meno che con G-Eazy, rapper californiano classe 1989, che con il suo album di debutto These Things Happen, uscito nel 2014, ha raggiunto la terza posizione nella US Billboard 200. Una collaborazione che ha tutti i presupposti per essere esplosiva. A darne la notizia è stata la stessa Demi Lovato che, sui suoi profili social, ha pubblicato delle foto in compagnia del rapper scrivendo:

“Grandi cose stanno arrivando!”

Il rapper G-Eazy

Una collaborazione che i fan dei due stavano aspettando da tempo. D’altronde Demi Lovato e G-Eazy si conoscono da anni. E’ sufficiente pensare che nel 2018 sono stati paparazzati mano per la mano ad Hollywood e subito si pensava fosse nata una nuova coppia, ma i due hanno sottolineato che erano solo grandi amici. E questa amicizia, alla fine, ha portato ad una collaborazione artistica. Ancora non ci è dato sapere quando uscirà il loro brano e di cosa parlerà, ma vi è grande attesa con il pubblico che è in visibilio. G-Eazy, da parte sua, ha appena collaborato con Martin Garrix e con Sasha Alex Sloan in Love Runs Out ed ora è la volta della sua collaborazione con Demi Lovato.

Ed a te piace Demi Lovato? Cosa ne pensi di questa collaborazione in arrivo con G-Eazy? Ti aspettiamo nei commenti!