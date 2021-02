Pubblicato il trailer del nuovo documentario di Demi Lovato, Dancing With The Devil: la premiere su Youtube è prevista per il 23 marzo

Demi Lovato torna con un nuovo documentario con la quale vuole parlare per la prima volta a cuore aperto degli ultimi due anni della sua vita. Si intitola Dancing With The Devil, titolo del brano che fa da colonna sonora al trailer e che verrà probabilmente rilasciato tra poche settimane.

Con questo nuovo progetto, che vede ancora una volta la cantante collaborare con Youtube Originals -dopo il successo del primo documentario, Simply Complicated– Demi e le persone più vicine a lei racconteranno uno dei periodi più bui dell’artista. Nell’estate del 2018 la cantante si è ritrovata a combattere per la propria vita in seguito a un overdose e da quel momento nulla è più stato lo stesso.

La storia di Demi Lovato è nota ai più: raggiunto il successo in giovanissima età ha lottato per tutta la sua vita con la depressione, l’autolesionismo e dipendenze da alcol e droghe. Poi la diagnosi del bipolarismo e i suoi tentativi per tornare a prendere in mano la propria vita. È quello che sembrava essere riuscita a fare per diversi anni, fino al 2018 e alla profonda ricaduta.

Demi Lovato

Nella docuserie Dancing With The Devil la cantante parlerà per la prima volta di quel periodo, del grave episodio di cui è stata protagonista e di cui racconta dettagli finora rimasti sconosciuti al pubblico. “Ho oltrepassato una linea che mai avrei pensato di superare“, dichiara, prima di rivelare di aver subito tre ictus e un infarto. “I medici hanno detto che avrei avuto dai cinque ai dieci minuti di vita“, momenti che le hanno provocato danni al cervello.

A parlare saranno anche i suoi genitori e le due sorelle, così come i suoi migliori amici. “Nella sua testa era incastrato questo concetto che dovesse essere un determinato tipo di icona“, racconta la sorella maggiore. “Demi è brava a fingere di stare bene […] È molto brava a nascondere quello che ha bisogno di nascondere“, sono le parole del padrigno Eddie e della sorella minore Madison.

Interverranno anche ospiti speciali come Elton John e Christina Aguilera, due figure vicine a Demi che sanno cosa significa combattere contro i propri demoni. “Sono come il mio gatto, ho vissuto molte vite e ora sono alla mia nona“, conclude, prima che le immagini di quello che la docuserie andrà a mostrare prendano il sopravvento nel trailer. Immagini del tour che ha preceduto l’incidente, le sue lacrime e quelle delle persone a lei care, e poi il percorso di rinascita fino ad oggi.

Dancing With The Devil debutterà sul canale Youtube dell’artista il 23 marzo con i primi due episodi al quale ne seguiranno altri due.

Trailer della docuserie di Demi Lovato, Dancing With The Devil