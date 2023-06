L’anime di “Demon slayer“, tratto dall’omonimo manga di Koyoharu Gotage, si è al momento concluso con una terza stagione piena di emozioni e colpi di scena che hanno appassionato e commosso gli spettatori, riscontrando numerosissimi pareri positivi.

Adesso si pensa dunque ad un proseguimento, e in merito ci sono buone notizie per i fan: Demon slayer 4 è infatti attualmente in produzione.

Approfondiamo allora meglio qui di seguito ciò che attualmente sappiamo su questa nuova stagione.

Di cosa parlerà Demon slayer 4? Spazio ai pilastri

La terza stagione di “Demon slayer” ha adattato l’arco narrativo inerente al villaggio dei forgiatori di spade; la quarta, invece, si concentrerà maggiormente sui pilastri (chiamati anche colonne o, per riprendere il termine ufficiale giapponese, “hashira“).

Proprio queste importantissime figure si attiveranno in prima persona per addestrare i nostri cari ammazzademoni affinché possano sconfiggere il sempre più potente Muzan, intenzionato come non mai a catturare la sorella di Tanjiro, Nezuko.

In Demon Slayer 4 incontreremo dunque di nuovo alcuni pilastri che hanno giocato un ruolo fondamentale nelle precedenti stagioni, ma vedremo anche in modo più ravvicinato quelli un po’ meno conosciuti.

Per quanto riguarda invece la data di uscita della quarta stagione, al momento non ci sono ancora informazioni dettagliate: si pensa comunque che, rispetto alle precedenti, questa possa essere formata da un numero inferiore di episodi. Non mancheremo di sicuro di darvi news più complete in merito man mano che verranno fornite dalle fonti ufficiali.

Voi che ci dite? Attendete con impazienza Demon Slayer 4? Avete visto le stagioni precedenti? Fateci sapere tutte le vostre opinioni qui sotto nei commenti, vi aspettiamo!