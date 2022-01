Denzel Washington ha vinto due Oscar, un SAG e oltre 270 altri riconoscimenti. Ma nei suoi 40 anni di carriera non ha mai ricevuto una singola nomination ai BAFTA Awards. Stavolta gioca anche in casa dopo aver interpretato il più grande drammaturgo britannico William Shakespeare in “The Tragedy of Macbeth”.

Il BAFTA sta continuando a promuovere l’integrazione, sia all’interno dei propri membri che nei film che premia. Con il nuovo metodo di voto introdotto l’anno scorso, l’organizzazione ha lanciato la stagione dei premi con selezioni a sorpresa. Grazie alla giuria nel processo di voto, Radha Blank (“The Forty-Year-Old Version”) e Adarsh ​​Gourav (“The White Tiger”) sono riusciti ad avere la meglio rispetto a candidati all’Oscar come Carey Mulligan e Gary Oldman (“Mank”).

Come funziona la votazione dei film?

Per il primo round vengono classificati fino a 15 attori. Le prime due performance sono automaticamente nominate per i BAFTA Awards. Le successive 10 più votate vengono inserite nella lista lunga. Quindi, una giuria seleziona tre attori in base a quelli che si sono classificati dal 13° al 22° posto. Alla fine, 15 attori saranno inseriti nella lista lunga. Per il secondo round, e con i primi due già nominati automaticamente, la giuria prende in considerazione i restanti 13 attori e vota per i quattro posti di nomina rimanenti. Sei attori saranno candidati ai BAFTA.

Il riconoscimento britannico è diventato una tappa fondamentale per la stagione dei premi negli ultimi anni. 10 degli ultimi 11 vincitori dell’Oscar per il miglior attore hanno vinto prima un BAFTA; l’eccezione è stata Matthew McConaughey per “Dallas Buyers Club”, che però non era uscito nel Regno Unito in tempo per essere votato.

Insieme a Washington, Will Smith è uno dei principali contendenti per il premio grazie al suo ruolo in “Una famiglia vincente – King Richard”. Se Smith o Washington dovessero vincere come attore protagonista ai BAFTA, uno di loro diventerà il quarto vincitore nero nella categoria, dopo Chiwetel Ejiofor in “12 anni schiavo” (2013), Forest Whitaker in “L’ultimo re di Scozia” (2006) e Jamie Foxx in “Ray” (2004).

Il primo turno di votazioni per i BAFTA Awards si chiuderà lunedì. La British Academy annuncerà la sua lista lunga in tutte le categorie il 12 gennaio. Le nomination ufficiali ai BAFTA saranno annunciate il 3 febbraio. I BAFTA Awards si svolgeranno il 13 marzo.