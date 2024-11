Denzel Washington ha appena confermato la sua partecipazione a ‘Black Panther 3’, il terzo capitolo della celebre saga Marvel. Un annuncio che arriva in un momento decisivo per l’attore, ormai prossimo al ritiro dopo una carriera di oltre quattro decenni. Washington, a 69 anni, diventa il primo a confermare l’esistenza di un terzo film nella saga di Black Panther, proseguendo il lavoro dell’originale del 2018 e del sequel del 2022, ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Denzel Washington: un addio in grande stile

In un’intervista con lo show australiano ‘Today’, Denzel Washington ha confermato la sua presenza nel prossimo film di Black Panther, affermando che si tratterà di uno degli ultimi ruoli della sua carriera. “A questo punto della mia carriera, sono interessato solo a lavorare con i migliori”, ha dichiarato Washington. “Non so quanti altri film farò, probabilmente non molti. Voglio fare cose che non ho mai fatto”.

Tra i progetti futuri dell’attore ci sono anche ruoli iconici che ha deciso di reinterpretare a conclusione della sua carriera. Otello che aveva interpretato a 22 anni, sarà riproposto in una nuova versione con lui ormai settantenne, così come il personaggio di Annibale. Washington ha inoltre parlato di un progetto con Steve McQueen e di *Re Lear (King Lear)come ultimo capitolo della sua carriera cinematografica.

Black Panther e il legame con Chadwick Boseman

Il compianto Chadwick Boseman, che ha interpretato il ruolo principale in ‘Black Panther’ prima della sua scomparsa nel 2020, aveva dichiarato: “Non c’è Black Panther senza Denzel Washington”. Una frase che assume un valore simbolico in questo nuovo capitolo della saga, con Coogler che ha voluto onorare il desiderio di Boseman inserendo Washington nel cast.

Boseman aveva espresso parole di profonda ammirazione per Washington, che aveva contribuito a finanziare i suoi studi di recitazione. Nel 2019, durante la consegna del AFI Life Achievement Award a Denzel, Boseman disse: “Tutto il mio cast si appoggia sulle tue spalle. Le battaglie quotidiane vinte, i mille territori conquistati, i molti sacrifici fatti per la cultura sui set dei film… tutto ciò che hai fatto ha tracciato la strada per noi”.

Un Marvel Cinematic Universe sempre più prestigioso

L’arrivo di Denzel Washington in ‘Black Panther 3’ rappresenta non solo un tributo al legame con Chadwick Boseman, ma anche un passo ulteriore per rendere ancora più prestigioso il Marvel Cinematic Universe. Ryan Coogler, il visionario regista che ha dato vita ai primi due capitoli di Black Panther, ha dichiarato di essere entusiasta di poter collaborare con Washington, uno degli attori più influenti di sempre.

Il terzo capitolo della saga esplorerà nuovi territori del Wakanda, con l’introduzione di nuovi personaggi e dinamiche che promettono di affascinare i fan. L’annuncio del coinvolgimento di Washington ha già generato entusiasmo, confermando che questo progetto potrebbe rappresentare una delle produzioni più attese dell’universo Marvel.

Un’uscita di scena tra i giganti del cinema

Oltre a Black Panther 3, Denzel Washington ha dichiarato che sarà coinvolto in pochi altri progetti prima del suo ritiro definitivo. Tra questi, spicca il sequel di *’Il gladiatore’di Ridley Scott, un altro film che ha suscitato molto interesse tra gli appassionati di cinema. In un’intervista a Empire Magazine, Washington ha dichiarato: “Ci sono pochi film che mi interessa ancora fare, e devo essere ispirato dal regista. Ridley mi ha ispirato profondamente”.

Washington ha anche partecipato all’American Black Film Festival, dove ha affermato: “Quello che sta accadendo dietro la macchina da presa è per me ormai tanto importante quanto ciò che accade davanti alla macchina da presa. Credo che passerò sempre meno tempo davanti alla telecamera”.

