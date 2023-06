Desperate Housewives è una serie tv creata da Marc Cherry che ci ha tenuto compagnia dal 2004 al 2012 per un totale di otto stagioni e 180 episodi. Ci racconta la vita tranquilla del fittizio quartiere di Wisteria Lane fino a quando tutto cambia ed il loro mondo tranquillo viene scosso da un omicidio.

Protagoniste sono, appunto, sei casalinghe “disperate” che non solo devono avere a che fare con lal oro vita di tutti i giorni e con i problemi di famiglia, ma devono anche risolvere misteri che stanno minando la tranquillità della ricca periferia dove vivono. La serie tv, in breve tempo, ha ottenuto un ottimo successo tanto che ha riscosso numerosi riconoscimenti perché molte donne si rivedevano nelle protagoniste. Ancora oggi è un titolo molto amato e proprio nell’ultimo periodo se n’è tornato a parlare. D’altronde sappiamo che negli ultimi mesi impazzano i reboot e che qualsiasi titolo del passato sta venendo preso in considerazione per poterlo far tornare in auge. Titoli amati anni fa che sono pronti a fare il proprio ritorno ed a conquistare la generazione più moderna. Alcuni hanno già iniziato come Gossip Girls, altri sono in fase di sviluppo come Twilight o Harry Potter, mentre per altri è difficile tornare come il caso di Dawson’s Creek (qui le parole della protagonista Katie Holmes a riguardo).

Allora perché non dedicarsi ad un reboot di Desperate Housewives? A parlare di questa possibilità è stata una delle protagoniste, ovvero Eva Longoria che è diventata un’attrice conosciuta a livello mondiale proprio dopo aver vestito i panni di Gabrielle Solis nella serie tv. Durante un’intervista con Access Hollywood l’attrice ha parlato di cosa potrebbe essere successo al suo personaggio dopo tutti questi anni di assenza e non ha dubbi: secondo lei, infatti, Gabrielle potrebbe essere diventata una magnate dei social media, una vera e propria influencer. La Longoria sente la mancanza del personaggio che l’ha resa famosa e si è detta pronta a firmare subito per prendere parte ad un possibile reboot. Molto entusiasta dell’idea, ma altrettanto consapevole che Marc Cherry, il produttore della serie, non ha nessuna intenzione di procedere con il reboot di Desperate Housewives. Lei stessa, infatti, gliene ha parlato più volte, ma l’uomo ha sempre risposto che non ne vede il motivo e che i personaggi della serie tv sono già stati sfruttati a pieno. Sulla falsa riga di Katie Holmes, anche Eva Longoria rivela che ormai il mondo è cambiato:

Eva Longoria nei panni di Gabrielle Solis

“Vengo dalla generazione dei 24 episodi all’anno per un decennio della nostra vita. Oramai le stagioni sono composte da sei episodi. Qui si trattava di 24 episodi all’anno, abbiamo sfruttato appieno quei personaggi. Non c’era nessuno in strada con cui andare a letto. Sono andata a letto con tutti. Mi sono detta: “E adesso che facciamo?”.

E soprattutto, è consapevole che molte cose che vent’anni fa potevano essere innovative come il normalizzare l’essere una casalinga, ora sono entrate a far parte della nostra quotidianità e non fanno più notizia. Nel frattempo, però, le altre protagoniste di Desperate Housewives (ovvero Marcia Cross, Felicity Huffman, Teri Hatcher e Nicolette Sheridan) non si sono ancora espresse sulla possibilità di un reboot della serie tv che le ha rese famose. Sappiamo che il mondo di Hollywood è in costante evoluzione e che un no può diventare un si, non ci resta altro che aspettare e vedere se la lista dei reboot si allungherà includendo anche Desperate Housewives.

E tu hai già avuto modo di vedere Desperate Housewives? Sei uno di quelli che sarebbe a favore del reboot o credi che i tempi siano ormai cambiati? Ti aspettiamo nei commenti!