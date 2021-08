Beyonce Knowles, Kelly Rowland e Michelle Williams: tre nomi che formano un unico gruppo, o meglio formavano, quello delle Destiny’s Child. Un trio molto amato anche dalla critica che l’ha definito, senza problemi, uno dei migliori gruppi della storia americana grazie a brani di successo come Say My Name, Brown Eyes, Emotion, Soldier, Stand Up for Love per citarne alcuni, ma la lista sarebbe molto più lunga.

Fino all’ultimo disco insieme dal titolo Destiny Fulfilled ed uscito nel 2004. Poi la decisione di prendere ciascuna la propria strada: nessun litigio o rivalità tra di loro, ma solo la voglia di fare nuove esperienze. E se da una parte è andata per il meglio, dall’altra non molto. Sicuramente a Beyonce questa rottura ha giovato poiché il suo è diventato un nome molto amato ed, ancora oggi, è uno dei personaggi del mondo musicale più apprezzati in tutto il mondo. Il suo talento e la sua voce l’hanno resa un caposaldo della musica statunitense ed internazionale con canzoni diventati must come Halo, Single Ladies, Irreplaceable, Listen.

Destiny’s Child: reunion in vista?

Con il passare del tempo siamo stati abituati alle reunion sia nel mondo dello spettacolo (come non pensare alla reunion del cast di Friends), ma anche nel mondo della musica. Sono sempre di più i gruppi che decidono di ritrovarsi in occasione di un evento o di una data speciale per poter tornare come ai vecchi tempi, salvo poi riprendere la vita normale. Un gruppo su tutti che si è riunito? Le Spice Girls! La speranza di rivedere gruppi della nostra adolescenza di nuovo insieme anima chiunque, ma per quanto riguarda le Destiny’s Child è una speranza che, almeno al momento, va messa da parte.

Le Destiny’s Child sul palco

Da anni si parla di una possibile reunion resa ancora più reale da il Mirror che, nel giugno 2020, ha parlato di un loro riavvicinamento per celebrare i 30 anni della nascita del gruppo, ma purtroppo non sarà così. A dare il no definitivo ed a chiudere la questione è Mathew Knowles, non solo il papà di Beyonce, ma anche il manager delle Destiny’s Child. Chi meglio di lui può conoscere il futuro del gruppo? Durante un’intervista con TMZ ha parlato, tra le altre cose, anche di un possibile ritorno del gruppo. Poche parole, ma d’effetto con Knowles che ha affermato:

“Non vi sono piani per il famoso ed iconico gruppo di riunirsi o di fare un album o di fare un tour insieme”.

Certo, come si suol dire la speranza è l’ultima a morire ed i fan sperano che le tre ragazze sentano, prima o poi, il bisogno di poter tornare insieme anche se solo per poco tempo. È vero, Beyonce ha intrapreso una strabiliante carriera da solista con l’ultimo album uscito nel 2016 e dal titolo Lemonade, ma tornare alle origini sarebbe bello per tutti. Non ci resta altro che aspettare e sperare che magari quanto accaduto nell’aprile 2018, in occasione del Coachella Music Festival (con Michelle Williams e Kelly Rowland che si sono unite a Beyonce sul palco cantando Say my Name, Soldier e Lose my Breath), possa tornare ad essere realtà.

E tu eri un fan delle Destiny’s Child? Ti piacerebbe assistere ad una loro reunion? Ti aspettiamo nei commenti!