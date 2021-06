Finalmente abbiamo una data di uscita! Il revival di Dexter, di cui molto si è discusso nelle ultime settimane e per il quale non si era ancora parlato di un giorno preciso per la sua messa in onda, ha finalmente avuto la sua collocazione nel palinsesto televisivo della prossima stagione.

I nuovi dieci episodi della serie trasmessa da Showtime andranno infatti in onda quest’autunno, in Italia su Sky e in streaming su NOW. I fan dello show, quindi, non dovranno aspettare l’inizio del 2022 come in molti pensavano, ma solo pochi mesi per sapere cosa accadrà al celebre serial killer Dexter Morgan (interpretato dall’attore Michael C. Hall).

Dopo aver già condiviso con voi un primo teaser trailer del revival di Dexter in cui in solo pochi secondi, però molto significativi, veniva introdotta la nuova stagione dello show senza mostrare nemmeno alla lontana il volto del protagonista, eccone un altro che comincia a dare un’idea più netta e particolareggiata della nuova storia di cui Dexter Morgan sarà protagonista.

Il secondo trailer di Dexter

Il nuovo teaser trailer del revival di Dexter, diffuso dalla rete americana Showtime che ha ospitato lo show per tutte le ottave stagioni precedenti, mostra come l’iconico personaggio interpretato dall’attore Michael C. Hall metta ancora una volta in atto le modalità di comportamento che ha sempre avuto, anche in passato.

Il celebre serial killer di cui nessuno mai sospetterebbe dati i suoi modi sempre affabili e cordiali, si è trasferito in una nuova città, che nulla ha a che vedere con la calda e soleggiata Florida, e si mostra alle persone che incontra in una veste nuova – incluso un nuovo nome – mentre passeggia allegramente per le strade della sua nuova città, Iron Lake.

Niente più caldo, sole e mare per il tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami, che pare aver fatto scelte radicalmente nuove per la sua vita. Passare a un paesaggio innevato e, pare, più piccolo e meno affollato, appare come una scelta davvero radicale, forse dettata dalla voglia di cambiare vita.

Nel trailer vediamo, infatti, un Dexter Morgan che sembra una persona nuova, sorridente e felice, salutato con una certa affabilità, cortesia e confidenza da una serie di persone che sembrano conoscerlo bene. Ma sarà davvero così?

Dexter Morgan è davvero cambiato?

Dexter Morgan non è più il terribile assassino incapace di resistere al fascino di un coltello? Da ciò che si vede in questo secondo teaser trailer del revival di Dexter parrebbe davvero di sì! Però, e ai più attenti non sarà di certo sfuggito, ogni volta che stiamo per renderci conto di aver usato l’aggettivo “nuovo” rispetto ai comprtamenti dell’uomo poi ci pentiamo subito!

Dopo pochi passi e qualche sorriso, infatti, eccolo fermarsi davanti a un negozio d’armi per ammirare qualche invitante coltello. Sono passati ben dieci anni dall’ultima peripezia di Dexter, la nuova storia riprenderà proprio da come era finita, da quando il protagonista aveva deciso che la scelta migliore poteva solo essere quella di un auto isolamento.

Dexter Morgan aveva scelto, allora, di allontanarsi da tutto e tutti, compreso suo figlio, sparire e fingere la propria morte. Probabilmente anche per ricomnciare, per ceracre un nuovo centro, per metabolizzare tutto ciò che era successo e, soprattutto, per evitare di essere smascherato e di finire così in galera o giustiziato.

Dexter Morgan dieci anni dopo

Andare a vivere a Iron Lake, quindi, potrebbe essere la scelta più giusta. Quello che nessuno dei suoi concittadini sa, però, o almeno non ancora, è la sanguinosa storia passata di quel tranquillo forestiero che si fa chiamare Jimmy Lindsay. Un decennio dopo aver inscenato la sua morte per dedicarsi a una vita apparentemente tranquilla lontano da tutte le cose terribili ma, soprattutto per lui, spesso giuste che ha fatto e da tutte le persone della sua vita alle quali ha mentito o fatto di peggio, Dexter Morgan ha deciso di assumere una nuova identità e scappare via.

Adesso si trova nello Stato di New York, un luogo dove la neve sembrerebbe rendere tutto più puro, più candido. È all’apparenza un uomo tranquillo, incredibilmente socievole e anche sorridente. Qualcosa o qualcuno, però, lo porterà a uccidere di nuovo, a far riemergere dentro di lui quel Passeggero Oscuro che i telespettatori dall’altra parte dello schermo hanno conosciuto e, ovviamente, non hanno affatto dimenticato.

Le novità del revival di Dexter

Come già annunciato nelle settimane precedenti, i nuovi e attesissimi 10 episodi di Dexter – in onda in contemporanea sia negli Stati Uniti che in Italia su Sky e NOW per il prossimo autunno – vedranno aggiungersi alla serie originale diversi personaggi mai visti prima di adesso. L’attore Clancy Brown (Lo scandalo Kennedy, The Punisher, Emergence) interpreterà il sindaco in pectore di Iron Lake, Kurt Caldwell, ovvero il prossimo nemico giurato del protagonista.

Si aggiungono, inoltre, alla nuova stagione anche le attrici Julia Jones (I segreti di Wind River, Westworld – Dove tutto è concesso, The Mandalorian) con il ruolo del capo della polizia Angela Bishop e Jamie Chung (Sin City – Una donna per cui uccidere, The Gifted, Lovecraft Country – La terra dei demoni) che interpreterà Molly, la famosa conduttrice di un podcast true-crime.

Sembra, inoltre, che Jimmy Lindsay – ovvero la nuova identità assunta dal protagonista – avrà molto a che fare con i giovani ragazzi del posto, ad interpretarli gli attori Oscar Wahlberg (Boston Streets, Slender Man, Manchester by the Sea) scelto per il ruolo del capitano della squadra di wrestling del liceo, la giovane Johnny Sequoyah (Believe, American Housewife) ovvero la figlia sfacciata di Angela Bishop e Jack Alcott (When the Street Lights Go On, The Good Lord Bird) di un ragazzo con il quale avrà un incontro “significativo”.

E voi siete pronti per conoscere la nuova identità di Dexter Morgan? Quanto pensate resisterà prima di riprendere le sue vesti di assassino pronto a colpire ancora? Diteci la vostra nei commenti!