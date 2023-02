Dexter è una serie tv statunitense composta da otto stagioni per un totale di 96 episodi. Il protagonista è Dexter Morgan, un tecnico della polizia scientifica di Miami che sembra un uomo tranquillo, ma in realtà si tratta di uno spietato serial killer che agisce seguendo un codice ben preciso: uccidere soltanto i criminali che sono riusciti a sfuggire alla giustizia.

Una serie tv molto amata poiché davvero interessante ed in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Per questo motivo, i fan della serie sono stati davvero felici quando si è iniziato a parlare di una possibile serie prequel di Dexter. Come sappiamo, nell’ultimo periodo sono sempre di più i reboot, i prequel, i sequel e gli spin off dei titoli di successo ed anche Dexter non sarà da meno. I rumors che circolavano da tempo, infatti, sono stati finalmente confermati da Showtime che ha rivelato come, sul piccolo schermo, arriverà una serie che parta proprio dalle origini del male. Showtime presto entrerà a far parte della famiglia di Paramount + e questa nuova piattaforma è alla costante ricerca di titoli validi per battere i diretti avversari, ma anche per poter competere con i numeri uno del settore. Così la decisione di portare sugli schermi Dexter: Origins. A fare da sfondo alla storia ci sarà la Miami degli anni ’80 che, in quel periodo, era devastata dai serial killer.

Il protagonista di Dexter

In Dexter: Origins troveremo Dexter Morgan durante la sua giovane età quando ancora non era il serial killer vendicatore che abbiamo conosciuto nella serie tv: dopo aver frequentato il college, entrerà a far parte della Miami Metro e qui incontrerà le versioni più giovani dei personaggi che abbiamo potuto conoscere nella serie tv originale, ma non solo, ci sarà spazio anche per la famiglia di Dexter con una Deb appena adolescente ed Harry ancora in vita. Una novità che è piaciuta molto al pubblico che non vede l’ora di poter assistere a tutto. Ad occuparsi del progetto chi poteva essere se non Clyde Phillips, lo showrunner di Dexter? A tal proposito ha affermato:

“Non potrei essere più entusiasta di esplorare ed espandere l’universo di Dexter. E’ un privilegio contemplare di andare ancora più in profondità con questi personaggi complessi ed iconici, le storie, i tempi e le possibilità che ispirano. Se tutto andrà per il verso giusto, il progetto vedrà la luce il prossimo anno”.

Nel frattempo, però, si è al lavoro anche per la seconda stagione di Dexter: New Blood, certo i tempi sono rallentati, ma arriverà anche il secondo capitolo della serie che vede Harrison come protagonista. Ovviamente al momento non ci è dato sapere chi farà parte del cast di Dexter: Origins, siamo solo agli inizi ed è necessario scegliere con cura i protagonisti che, difficilmente, saranno gli stessi della serie tv originale. Poi inizieranno le riprese, ci sarà il lavoro di post produzione e si spera che entro gli inizi del prossimo anno la serie prequel possa arrivare sui piccoli schermi.

E tu hai mai visto Dexter? Cosa ti aspetti da questa serie prequel? Ti aspettiamo nei commenti!