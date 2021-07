Gli Iron Maiden hanno pubblicato il loro nuovo video per “The Writing on the Wall”, la prima nuova canzone del gruppo heavy metal negli ultimi sei anni.

Il video è una rivisitazione animata di storie bibliche come i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse e Mosè che separa le acque del Mar Rosso (o in questo caso, un campo di forza mortale) con quattro motociclisti – sotto la direzione della macabra mascotte degli Iron Maiden, Eddie – che portano la morte, distruzione e pestilenza agli oppressori del mondo distopico.

la cover di The Writing on the Wall degli Iron Maiden.

Per “The Writing on the Wall”, il cantante Bruce Dickinson ha collaborato con gli ex dirigenti Pixar e fan degli Iron Maiden Mark Andrews e Andrew Gordon, che insieme al regista Nicos Livesey e allo studio di animazione BlinkInk hanno creato il video che trasforma Eddie in un incubo in 3D.

Dickinson ha detto del video in una dichiarazione:

“Avevo un’idea abbastanza chiara del concetto per accompagnare la canzone e quando ho incontrato Mark e Andrew, su Zoom, è diventato subito chiaro che eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda, e questo concetto è stato rinforzato con l’aggiunta di Nicos e del suo giovane team BlinkInk. Le nostre riunioni settimanali su Zoom erano quindi di solito altamente creative e molto divertenti.”

Il cantante ha continuato:

“Sono molto orgoglioso del modo in cui il video è venuto fuori, è più simile a un mini-film in realtà. Sapevo che avrebbe funzionato non appena Mark aveva dato vita al mio trattamento con i suoi incredibili storyboard: ho pensato che avremmo potuto creare qualcosa di molto speciale insieme. Penso che l’abbiamo fatto e spero che i nostri fan saranno d’accordo. In effetti, è praticamente creato dai fan dei Maiden!”

La traccia stessa – la prima nuova canzone degli Iron Maiden da Book of Souls del 2015 – è stata scritta dal chitarrista della band Adrian Smith e da Dickinson, prodotta da Kevin Shirley e coprodotta dal bassista dei Maiden e membro fondatore Steve Harris.

Il team di animazione del video attinge anche alla saga Mad Max, all’artista Roger Dean e al leggendario film Heavy Metal.

Ma qual è il significato di The Writing on the Wall

Tutto è iniziato con volantini promozionali che pubblicizzavano “Il banchetto di Baldassarre”, che è la storia del capitolo cinque del Libro di Daniele nella Bibbia.

Per celebrare la distruzione del Primo Tempio, Baldassarre, un principe babilonese e figlio del re Nabucodonosor, organizza una festa stravagante per mille dei suoi signori. I festeggiamenti vengono interrotti quando appare una mano e inizia a scrivere su un muro, il che spinge Baldassarre a chiamare i suoi saggi per decifrare il testo. Tuttavia, non sono in grado di farlo.

Su consiglio della regina, Baldassarre convoca quindi un prigioniero, Daniele, una figura nota per la sua saggezza, che confessa che Nabucodonosor fu umiliato da dio per la sua arroganza. Informa poi Baldassarre, un noto bestemmiatore, che la scritta sul muro avverte il principe che la sua vita presto volgerà al termine e che il suo regno sarà consegnato ai Medi e ai Persiani.

La canzone in sé non fa direttamente riferimento alla storia biblica, ma usa invece molti dei suoi riferimenti.

Nel video i quattro cavalieri attraversano il deserto nel tentativo di sconfiggere un avversario politico (dipinto come un presidente americano, come evidenziato dalla targa “Pres 1” e dalle bandiere americane capovolte prive delle 50 stelle). Tuttavia, il messaggio rimane lo stesso, che se un individuo non riesce a riconoscere l’inevitabile, finirà molto male per lui. E’ il messaggio che Davide ha dato a Baldassarre ed è il messaggio che vogliono comunicare anche gli Iron Maiden.

Leggi il testo della canzone degli Iron Maiden “The Writing on the Wall” qui sotto.

La traduzione del testo di The Writing on the Wall

Lungo il deserto dipinto,

ci sta un treno di vagabondi,

tutto ciò che resta di ciò che eravamo

e ciò che siamo diventati.

Una volta, i nostri gloriosi imperi,

ma adesso gli imperi sono scomparsi

La morte ci ha conferito il tempo per vivere

e ora il nostro tempo è finito

Adesso siamo vittoriosi,

siamo diventati i nostri schiavi

Una terra di speranza e gloria,

che realizza cimiteri per i coraggiosi

Hai visto le scritte sul muro?

Hai visto quelle scritte?

Riesci a vedere i cavalieri nella tempesta?

Riesci a vederli cavalcare?

Riesci a vederli cavalcare?

Aggrapparci alle sentenze

è tutto ciò che sappiamo fare

L’ignoranza è il nostro giudice e la giuria

tutto quello che abbiamo da mostrare

Da Hollywood a Babilonia

La guerra sacra al regno che viene

Sulla scia di polvere e cenere

quando il cielo ardente è finito

Un’onda di cambiamenti sta arrivando

ed è ciò di cui temi

Il terremoto è in arrivo,

ma non lo vuoi sentire

Non vedi per notarlo

Hai visto le scritte sul muro?

Hai visto quelle scritte?

Riesci a vedere i cavalieri nella tempesta?

Riesci a vederli cavalcare?

Riesci a vederli cavalcare?

Cavalcano vicino a te

Il testo di The Writing on the Wall degli Iron Maiden

[Verso 1]

Across a painted desert lies a train of vagabonds

All that’s left of what we were it’s what we have become

Once our empires glorious, but now the empire’s gone

The dead gave us the time to live and now our time is done

[Pre-Ritornello 1]

Now we are victorious, we’ve become our slaves

A land of hope and glory building graveyards for the brave

[Ritornello]

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding? Can you see them riding?

[Verso 2]

Holding onto fury is that all we ever know

Ignorance our judge and jury all we’ve got to show

From Hollywood to Babylon, holy war to kingdom come

On a trail of dust and ashes when the burning sky is done

[Pre-Ritornello 2]

A tide of change is coming and that is what you fear

The earthquake is a-coming, but you don’t want to hear

You’re just too blind to see

[Ritornello]

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding? Can you see them riding?

Riding next to you

[Guitar Solo]

[Conclusione]

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding?

Have you seen the writing on the wall?

Have you seen that writing?

Can you see the riders on the storm?

Can you see them riding?

Can you see them riding?

Riding next to you