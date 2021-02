Esce il 19 febbraio su Amazon Prime la serie spagnola El Internado: Las Cumbres, remake di El Internado, programma televisivo terminato nel 2010. La serie è destinata ad un pubblico teen ed è un mistery drama che non disdegna atmosfere tendenti all’horror. Nel cast rivedremo alcuni volti noti di altre serie spagnole molto amate. Ma ecco cosa sappiamo della trama di El Internado: Las Cumbres.

El Internado: Las Cumbres, di cosa parla la nuova serie di Amazon Prime

Un gruppo di ragazzi problematici e ribelli viene mandato in un collegio all’interno di un antico monastero. La struttura si trova arroccata sulle montagne e circondata da una fitta foresta, così da rendere il monastero un luogo isolato e difficilmente accessibile.

La vita nel collegio è scandita da ritmi serrati, una disciplina molto dura e regole ferree che hanno lo scopo di ri-educare gli ospiti per tornare nella società come persone migliori.

L’immagine di lancio della serie El Internado: Las Cumbres

Non ci vorrà molto perchè un gruppo di ragazzi scopra che nel monastero succede qualcosa di strano. Dietro l’atmosfera rigida e apparentemente perfetta, vengono celati segreti inquietanti e antiche leggende, che portano a galla verità oscure sulla storia del monastero stesso e della foresta che li circonda.

Molto presto i protagonisti si troveranno a correre pericoli molto seri e situazioni spaventose che nulla hanno a che vedere con la vita in collegio che si aspettavano.

Il cast della serie

Come già detto, nella serie ritroviamo alcune attori e attrici già visti in alcune famose serie spagnole. Tra questi troviamo la Nadia di Elitè, l’attrice Mina El Hammani interpreta Elvira e stavolta la troveremo non dietro ai banchi, ma di fronte ad essi: sarà infatti una professoressa del collegio.

L’attrice Mina El Hammani in una scena di El Internado: Las Cumbres

Un altro personaggio che sicuramente molti riconosceranno è Ramiro Blas, il viscido dottor Sandoval di Vis a Vis. Dallo spin-off della stessa serie – Vis a Vis – L’Oasis – troviamo Claudia Riera, che interpreta il ruolo di Ines, una studentessa del collegio.

Mettetevi quindi comodi e state pronti per il debutto della serie, che uscirà il 19 febbraio su Amazon Prime.

E tu cosa ne pensi della trama di El Internado: Las Cumbres? La guarderai anche tu? Faccelo sapere nei commenti.