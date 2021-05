Pivoting è la nuova serie televisiva che Fox ha ordinato per l’anno 2021/2022, e viene già presentata come una delle comedy più attese della stagione, che avrà come protagoniste tre giovani donne scatenate e senza alcuna voglia di frenarsi!

Si tratta delle attrici, ormai diventate delle vere star del grande e del piccolo schermo, Eliza Coupe (Happy Endings, Quantico, Future Man), Ginnifer Goodwin (Mona Lisa Smile, C’era una volta, Killing Kennedy) e Maggie Q (Divergent, Designated Survivor, Nikita), che vestiranno i panni delle protagoniste: tre donne impulsive, imprudenti e libertine.

Pivoting è una delle molte novità che Fox ha deciso di produrre per la prossima stagione, puntando su una storia dissacrante e mettendo in primo piano la vita provata delle tre protagoniste, molto diverse tra loro ma legate da un rapporto solido e forte, che vogiono vivere la loro vita in piena autonomia e libertà.

Di cosa si parlerà in Pivoting?

A quanto appreso dalle prime indiscrezioni sulla serie, Pivoting racconterà la storia di tre donne (interpretate dalle attrici Coupe, Goodwin e Maggie Q) che affrontano la morte della loro migliore amica di infanzia. Le protagoniste, messe loro malgrado di fronte alla consapevolezza che la vita è breve, cercano disperatamente di trovare la felicità.

Per tentare, però, in maniera un po’ goffa di raggiungere il risultato che si sono prefisse, le tre amiche prenderanno una serie di decisioni impulsive, poco ponderate e autoindulgenti, rafforzando molto il legame tra loro, e riuscendo anche a dimostrare che non è mai troppo tardi per rovinare la propria vita.

Nel cast della nuova serie, oltre alle protagoniste, ci saranno anche gli attori Tommy Dewey (Casual, The Front Runner – Il vizio del potere, Four Weddings and a Funeral), JT Neal (Bless This Mess, Malibu Rescue) e il piccolo Marcello Julian Reyes (Modern Family). Lo show è stato ideato, scritto e prodotto da Liza Astrof ed è prodotto da Kapital Entertainment, Warner Bros TV e Fox Entertainment.

Fox punta sulle protagoniste femminili

Nell’ultimo periodo Fox ha deciso di dare molto spazio ai progetti al femminile, puntando su storie corali di donne con le quali è facile, per le spettatrici, immedesimarsi. La produzione della prossima stagione, infatti, vedrà molte storie con al centro delle donne, e sicuramente Pivoting è una di quelle sulle quali sono puntati i riflettori.

La nuova comedy sarà composta da una prima stagione di dieci episodi da mezz’ora ognuno. Lo show era rimasto l’ultimo pilot Fox ordinato nel 2020 ancora in bilico dopo che la rete aveva già deciso di ordinare la nuova comedy This Country, remake di una comedy inglese di BBC Threee, e i nuovi attesissimi drama The Big Leap, dramedy sul mondo della danza, e The Cleaning Lady, serie dai toni oscuri e drammatici.

Nell’ultimo periodo, inoltre, la rete ha deciso di ampliare ancora le offerte per la prossima stagione televisiva, aggiungendo gli ordini diretti di Our Kind of People, serie ispirata dall’acclamato libro omonimo di Lawrence Otis Graham, e Monarch, un progetto soap sulla musica country. E voi che ne pensate della scelta di Fox di ordinare la produzione della comedy Pivoting? Lasciate un commento dicendoci quali sono le vostre impressioni!