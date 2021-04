Sono cominciate le riprese di Diavoli 2, e dal set che in questi giorni è stato allestito a Roma, arrivano le prime foto in cui appaiono i due protagonisti: Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, riconfermati entrambi nei loro ruoli.

La secondo stagione di Diavoli, con la regia di Nick Hurran e Jan Maria Michelini, ordinata ancora prima che finisse la messa in onda degli episodi della prima stagione, ha confermato gli attori principali della prima stagione e le riprese, cominciate pochi giorni fa nella Capitale, proseguiranno a Londra nei prossimi mesi.

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, riconfermati nei loro ruoli, saranno ancora una volta Massimo Ruggero, responsabile del Trading presso il gigante bancario American New York – London Bank (NYL) che mentre la crisi finanziaria infuria sull’Europa, Massimo sta facendo centinaia di miliardi grazie alle speculazioni, e Dominic Morgan, ovvero l’amministratore delegato americano di NYL e la cosa più vicina a un padre che Massimo abbia mai avuto.

Patrick Dempsey e Alessandro Borghi sul set

Le riprese della seconda stagione della serie televisive sono state rinviate più volte, nonostante fosse stata confermata già un anno fa, a causa della pandemia da Covid-19. L’ultimo stop c’è stato lo scorso febbraio, e adesso pare che non ci saranno ulteriori interruzioni, così da permettere la fine delle riprese.

Patrick Dempsey ha voluto annunciare qualche giorno fa, lunedì 19 aprile, condividendo un post sul suo profilo personale Instagram, non solo la sua presenza a Roma per riprendere i lussuosi panni di Dominic Morgan, ma anche l’inizio ufficiale delle riprese della seconda stagione di Diavoli. Certamente una maniera originale per tranquillizzare i fan che potranno presto rivedere all’opera lui e i suoi fidati colleghi.

Le novità in Diavoli 2

Allo stato attuale sono poche le notizie sulla nuova stagione di Diavoli, come nelle migliori tradizioni, infatti, è stato scelto di non divulgare molti particolari sulla storia attualmente in produzione. Non si sa nemmeno quale sarà la data di uscita dello show, che presumibilmente dovrebbe andare in onda il prossimo autunno sempre su Sky Cinema.

Per quanto riguarda il cast, invece, è stato reso noto che Alessandro Borghi sarà di nuovo Massimo Ruggero, Kasia Smutniak vestirà i panni di Nina Morgan, la moglie del personaggio interpretato da Patrick Dempsey, il pericoloso Dominic Morgan, e Malachi Kirby interpreterà Oliver Harris.

Altri interpreti della prima stagione confermati per Diavoli 2 sono Paul Chowdhry, Sallie Harmsen, Harry Michell, Pia Mechler e Lars Mikkelsen e, secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore e confermate indirettamente e in maniera del tutto involontaria dallo stesse Dempsey in una Instagram Stories, ci sarà una nuova cattiva al suo fianco. Si tratta della giovanissima attrice statunitense, Lin Jun Li nata a Shangai nel 1992 ma cresciuta a New York, che vestirà i panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL. Accanto a loro, il cast vanterà anche qualche altra nuova figura: Joel de la Fuente (L’uomo nell’alto castello) di Li Wei Cheng, nuovo membro del board; e Clara Rosanger (The Rain) di Nadya Wojcik, geniale nuova protetta di Dominic.

La trama di Diavoli 2

Siamo nel 2016. La Brexit è alle porte. Sono passati quattro anni da quando Massimo è riuscito a sventare il piano di Dominic contro l’euro e, nonostante il caro prezzo personale pagato, ha deciso di rimanere CEO della NYL. Messo sempre di più in discussione dal board, Massimo ha deciso di intraprendere una politica di acquisizioni filo-cinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Ma è proprio il suo vecchio mentore Dominic a ripresentarsi e metterlo in guardia: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo deve allearsi con Dominic se vuole lottare dalla parte giusta. Ma a chi credere? Una domanda che lo seguirà fino al 2020: nel mezzo della pandemia globale.