La trama è una sorta di parodia del personaggio Philip Marlowe (non è un segreto), il famoso detective privato interpretato da Bogart, ed è divertente. Tuttavia, non è originale e di altissimo livello, ma è comunque apprezzabile poter rivedere questo personaggio in un contesto così diverso da quello in cui è nato.

Il film “Dieci giorni tra il bene e il male” non raggiunge livelli eccezionali né sarà ricordato per il suo modo di fare parodia, sia per quanto riguarda gli aspetti fotografici che quelli della trama. Tuttavia, è comunque un’esperienza divertente, con un tocco di anni ’80 nella struttura della sceneggiatura, nella concezione delle scene e nella pianificazione generale.

Va detto che questo è un film turco, ma non del tipo “sentimentale” a cui siamo abituati. “Dieci giorni tra il bene e il male” è più un thriller sulla ricerca di un serial killer che un film tipico dell’industria turca, con un approccio più hollywoodiano e meno istanbuliano (o almeno ci prova, ma non sempre ci riesce, onestamente). Diciamo che guardarlo per 2 ore non è il massimo, mi sono un po’ annoiato a un certo punto… tant’è che ho iniziato a scrivere la recensione subito dopo i titoli di coda… non vedevo l’ora di mettere una parola fine a questo film.

Le sensibilità femministe sono quelle che spiccano veramente nella trama di “Dieci giorni tra il bene e il male”. Continuamente, Sadik incontra donne nella sua vita che sono soggette a brutalità e crimini. A volte, si trova incapace o riluttante ad aiutarle. Ci sono anche altre persone che vogliono approfittare di Sadik. Ma alla fine, dovrà affrontare il vortice da solo.

Nejat Isler, attore del 1972, con la bella İlayda Alişan, attrice turca del 1996.

Indizi visivi come il cappotto invernale di Sadik e il suo appartamento fatiscente svolgono un ruolo fondamentale nell’impostare il suo personaggio. Non è proprio una bella immagine quella che dipingono, ma il film inizia proprio lì. Sadik matura durante il corso di quei dieci giorni.

Sebbene il ritmo sia un po’ lento, il flusso della narrazione garantisce un’esperienza abbastanza piacevole. I montatori del film meritano un applauso, perché è la loro abilità e la loro maestria che impediscono qualsiasi incongruenza nella narrazione. La transizione dal primo al secondo al terzo atto è piuttosto ben fatta. Ogni giorno ha la sua importanza nella formazione di Sadik e i montatori se ne rendono conto. Sfruttano frammenti dal passato, il bagaglio che Sadik sta portando con sé e sovrappongono le sue vecchie sensibilità a quelle nuove.

Nejat Isler offre una performance pregevole. È convincente in entrambe le sfaccettature di Sadik. Anche quando diventa la versione piuttosto egoista di se stesso, Isler dà a Sadik abbastanza autenticità emotiva per essere simpatico e generoso.

In ogni momento, il film cerca di riferirsi al cinema classico, quasi diventando una sorta di auto-parodia alla fine… divertente, sì, ma anche privo di humor e senza riuscire a superare la propria proposizione: nei primi cinque minuti già conosciamo il gioco “meta-referenziale”… e poi? Poi non sa come offrire quel “qualcosa in più” che avrebbe potuto rendere questo film qualcosa di molto più speciale di quanto effettivamente sia.

Giocoso, lodevole, ma realizzato in modo un po’ debole, non va oltre l’approccio “divertente” e non riesce a imporsi autenticamente come un film con una propria impronta.