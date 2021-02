L’attesissima miniserie TV britannica, Dietro I Suoi Occhi (Behind Her Eyes titolo originale), è stata presentata in anteprima su Netflix tre giorni fa, il 17 febbraio 2021. La serie è un thriller psicologico soprannaturale ed è basata sull’omonimo romanzo e anche più venduto della scrittrice Sarah Pinborough, pubblicato nel 2017. Se vuoi leggere il libro, ti posto il link appena sotto.

Creata da Steve Lightfoot, la miniserie televisiva vanta un cast di spessore con Simona Brown, Tom Bateman Eve Hewson e Robert Aramayo nei ruoli principali.

La descrizione ufficiale di Dietro I Suoi Occhi sul sito ufficiale di Netflix dice: “Una madre single entra in un mondo di giochi mentali contorti quando inizia una relazione con il suo capo psichiatra mentre fa segretamente amicizia con la sua misteriosa moglie”.

Per spiegarti un po’ brevemente la trama: la serie tv Dietro I Suoi Occhi segue la vita della madre single Louise (Simona Brown) e dell’uomo di cui è innamorata David (Tom Bateman) e di Adele (Eve Hewson), la moglie di David.

Se sei un fan dei thriller britannici allora è probabile che ti innamorerai dell’ultima offerta di Netflix.

Quando incontriamo per la prima volta Louise ha un disperato bisogno di svagarsi.

“Sarà solo un incontro casuale con un’amica per un pettegolezzo e per bere un bicchiere di vino”, dice alla sua babysitter mentre si mette in tiro… poco credibile?! Là incontra David, i due si piacciono, ma qualcosa blocca questa unione.

La sorpresa arriva la mattina successiva. Louise sapeva che il suo studio medico stava cercando un nuovo psichiatra ma non poteva immaginare di ritrovare David e… ahimè, sua moglie.

Lo sceneggiatore Steve Lightfoot porta in Dietro I Suoi Occhi lo stesso senso di tensione generato dai personaggi – con un pizzico di surrealtà onirica – del suo adattamento televisivo Hannibal Lecter di Thomas Harris… un successo ipnotico. Sfortunatamente, mentre il trio centrale offre prestazioni solide, non sono così potenti come quelle di Mads Mikkelsen, Hugh Dancy o Gillian Anderson. Devi aver visto la serie Hannibal per conoscere questi personaggi.

Tuttavia, grazie all’aiuto del regista norvegese Erik Richter Strand, lo sceneggiatore riesce a mantenere il pubblico attento e impegnato ad interrogarsi sulle verità della relazione apparentemente tesa e strana di David e Adele. Perché è chiamata la ragazza “che dipinge i fuochi”, perché David le dice “questa deve essere l’ultima volta” proprio quando inizia il suo nuovo lavoro e perché Louise soffre improvvisamente di sonnambulismo?

Non voglio spoilerare nulla, tuttavia, non posso recensire Dietro I Suoi Occhi senza dirti e rassicurarti che le situazioni cambiano man mano che la storia si sviluppa. Te lo dico perché la serie tv di Netflix all’inizio è un po’ lenta. Quando questo cambiamento avverrà, stravolgerà la tua percezione di chi è buono e chi è cattivo. Inoltre, ti costringerà a fare un passo indietro e cercare di capire il come e il perché di tutto ciò.

Guardala e poi dimmi se ti è piaciuta attraverso i commenti e sei d’accordo con il mio voto.