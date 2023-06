Il finale del live-action Disney de “La Sirenetta” sembra condannato a lasciare insoddisfatta una discreta schiera di fan che lo trova troppo diverso e con troppe differenze rispetto a quello del cartone originale.

Nonostante il regista de “La Sirenetta” abbia definito inevitabili alcuni cambiamenti rispetto al Classico animato del 1989, in realtà, la cosa non va ad influire in maniera particolarmente incisiva sul finale, che vede ancora una volta Ariel ed Eric convolare a nozze dopo aver sconfitto Ursula.

Differenze tra il finale de “La Sirenetta” e il cartone: i cambiamenti

Nel live-action con Halle Bailey, si registrano comunque alcuni piccoli cambiamenti come ad esempio il fatto che sia proprio la nostra Sirenetta a dare il colpo di grazia alla strega del mare interpretata da Melissa McCarthy che nel nuovo adattamento è la zia di Ariel. Oppure come il fatto che dopo aver vinto la loro battaglia, Ariel ed Eric decidono di partire per un viaggio alla scoperta del mondo, coerentemente con il nuovo background del principe, che abbiamo visto in precedenza tentare di far valere la sua voglia di avventura agli occhi della madre che lo vorrebbe invece più dedito agli affari del regno.

Alcuni cambiamenti con il classico Disney, ci sono stati anche nelle tracce musicali, oltre a “Baciala” infatti l’altro brano più iconico del film d’animazione, “In fondo al mar”, che all’epoca vinse l’Oscar per la miglior canzone, è mantenuto molto simile ma con meno specie di pesci coinvolte per una questione banalmente di CGI e il nuovo arrangiamento è più caraibico.

Non sono grossi cambiamenti a livello di trama dunque, se consideriamo il finale nel suo insieme ma che non sono andate giù ad alcuni fan che avrebbero preferito il classico finale.

