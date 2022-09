Diorama, una commedia drammatica svedese su Netflix, segue la storia di una coppia e di come il loro bellissimo matrimonio va gradualmente in pezzi a causa di tentazioni, incomprensioni e scarsa comunicazione. Il film è ora in streaming su Netflix.

Dopo anni di frequentazioni, Frida e Bjorn hanno deciso di sposarsi. Il regista decide di lasciarsi con lo schermo nero per qualche minuto, il tempo avanza di dieci anni e la coppia ora ha tre figli. Come genitori che lavorano, entrambi hanno difficoltà a soddisfare le proprie passioni e interessi a causa delle loro giornate frenetiche.

Frida si rende conto di quanto sia diventato stagnante il loro matrimonio e vuole ravvivare le cose. Decide di offrire a Bjorn una consulenza matrimoniale, una pausa o anche un rapporto a tre. Lui congeda tutte le proposte, consigliandole di godersi la vita e affermando che la consulenza matrimoniale non risolverebbe il tutto. Come soluzione, entrambi decidono di passare una serata lontano dai loro problemi piuttosto che lavorarci su. Questa pausa finisce per essere un disastro. Il loro matrimonio si sgretola a causa del loro rifiuto di riconoscere e risolvere i problemi. Il resto del film parla del loro divorzio, delle intense controversie, della custodia dei figli, del risentimento ed eventuale separazione.

Come si comporta il cast di Diorama? La caratterizzazione di Frida da parte di Pia Tjelta è impressionante. L’attrice cattura perfettamente il personaggio e la sua interpretazione appare estremamente genuina. La performance di David Dencik nei panni di Bjorn non mi ha convinto, ma è accettabile se si considera il copione blando scritto per gli attori. Gli altri personaggi secondari sono unidimensionali. Cioè ci sono ma non ci sono.

Cosa mi è piaciuto di Diorama? Nel tentativo di capire se la monogamia sia un tratto biologico degli esseri umani o un comportamento che si apprende col tempo, la regista mette a confronto i problemi coniugali di Frida e Bjorn con gli exploit romantici di altri esseri viventi, come le scimmie o i galli. In questo modo, la regista Tuva Novotny crea abilmente uno sfondo vibrante e selvaggio per la sua storia. Il concetto della storia può essere poco plausibile ma l’argomento fantasioso e colorato del film lo compensa. Inoltre, la scena culminante del film dimostra che anche risultati apparentemente insignificanti possono portare a un’immensa soddisfazione.

Cosa invece non mi è piaciuto di Diorama? Diorama è l’esatto opposto di una commedia. Fallisce come film del genere. Di solito, questo succede quando c’è un problema con uno degli attori, con la trama, con la mancanza di creatività ecc… in questo caso quasi tutto è una delusione. Le sequenze in cui Frida e Bjorn toccano il fondo nella loro relazione e trasmettono al pubblico l’odio che provano l’uno per l’altra sono drammaticamente esagerate. Inoltre, il ritmo è rallentato da troppe scene lunghe che sono inutili e noiose. Fino al finale, la narrazione è stagnante. Il climax è prevedibile, poiché sia ​​Bjorn che Frida si allontanano l’uno dall’altra ed entrano in relazioni con altre persone che trovano sessualmente attraenti.

E tu hai visto Diorama? Ti è piaciuto? Dì la tua attraverso i commenti. Ti lascio al verdetto finale della recensione.