Arriva oggi in radio “Disco Paradise” il nuovo brano cantato da Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. La canzone è disponibile su Spotify e ogni altra piattaforma di streaming musicale.

“Disco Paradise” ha tutte le caratteristiche per diventare il principale tormentone della prossima estate. Il ritornello infatti è creato apposta per rimanere nella mente dell’ascoltatore.

Torna dunque la collaborazione tra Fedez e J-Ax questa volta affiancato anche dallo storico amico DJ Jad per confermare la reunion degli Articolo 31 già ammirata allo scorso Festival di Sanremo.

Al momento non è ancora stato rilasciato un video ufficiale. La hit infatti è affiancata solo da una clip visual in cui vediamo gli artisti a bordo di un’automobile decappottabile azzurra in un viaggio spensierato.

Il brano è prodotto sotto l’etichetta Warner Music, una novità per le produzioni firmate Fedez. Oltre ai cantanti, il testo è a cura dei parolieri Paolo Antonacci e Davide Simonetta, con la collaborazione di Wlady, fratello di DJ Jad.

Il significato di “Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e Articolo 31

Il testo di “Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e Articolo 31 è infarcito di riferimenti alla cultura pop moderna e citazioni a personaggi famosi tra cantanti, modelle e poeti. Vengono infatti nominati Lucio Battisti, Cindy Lauper, Gigi Hadid e Pablo Neruda.

“Disco Paradise” si pone come un tormentone estivo con un ritornello che entra subito in testa. Questa parte del brano è affidata alla voce limpida di Annalisa e riprende in parte le melodie vintage già presenti ne “La dolce vita” targata Fedez, Tananai e Mara Sattei della scorsa estate. Successivamente irrompono gli Articolo 31 con la fase rap e hip-pop del brano.

“Disco Paradise” descrive quindi un’estate idilliaca, dove il divertimento non viene spezzato dalla realtà. Sotto la spensieratezza c’è però una velata critica sociale. Il desiderio di divertirsi è in contrapposizione alla superficialità e agli eccessi della nostra contemporaneità.

Il testo di “Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e Articolo 31

Tutti alla ricerca di un colpevole

Quest’anno hanno deciso che toccava a me

Andarmene, ad Hammamet

E passi i pomeriggi così così

Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid

Vuoi vincere, stra vincere

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo-oh-oh-oh-oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto, tanto, quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera chе mi fai?

La Disco Paradise, Paradise

È disco Paradise, supеr bad

Due Mai tai, faccio la pole dance

E dopo in hotel, l’Oktoberfest

Con il degrado come special guest

All’entrata non ci sono guardie

Puoi entrare pure senza scarpe

In privato come un volo charter

In ciabatte fai sto red carpet

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo-oh-oh-oh-oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto, tanto, quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai?

La Disco Paradise, Paradise

