Disney + è inarrestabile. Il servizio di streaming di The Walt Disney Company ha fatto il suo debutto solo 16 mesi fa. Ricordiamo, infatti, che è stato presentato ufficialmente nel novembre 2019 negli Stati Uniti fino ad arrivare a conquistare 59 paesi nel mondo, Italia compresa proprio nel pieno periodo del lockdown.

Nonostante sia un progetto nato da poco, Disney + continua a crescere. Lo scorso gennaio ha toccato quota 94.9 milioni di abbonati che ora, ad inizio marzo, sono cresciuti raggiungendo i 100 milioni. Cifre da record, probabilmente merito anche di alcuni successi come WandaVision (ricordiamo che è stata la serie tv più vista), ma anche la voglia di molti telespettatori di voler tornare indietro nel tempo con i classici Disney. Tutto questo ha fatto prendere un’importante decisione alla società che ha intenzione di andare avanti per questa strada ed anzi, migliorarsi sempre di più come rivela Bob Chapek, il CEO di Walt Disney:

“L’enorme successo ci ha spinto ad essere ancora più ambiziosi e ad aumentare i nostri investimenti nello sviluppo di contenuti di alta qualità. Abbiamo fissato un obiettivo di oltre 100 nuovi titoli all’anno e questo include Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic”.

Il logo di Star, il nuovo servizio di Disney+

Disney +, inoltre, è pronta ad introdurre nuove funzioni ed a rendersi ancora più competitiva nei confronti di Netflix e di tutti i suoi concorrenti. Visto il periodo difficile che tutto il mondo sta vivendo, la Disney deve fare i conti con importanti perdite come i 2.8 miliardi di dollari persi nel 2020 a seguito delle chiusure dei suoi parchi tematici, dei cinema, ma anche della Disney Cruise Line (linea di crociere). Almeno grazie allo streaming le soddisfazioni arrivano, in attesa della riapertura del parco Disneyland in California prevista per fine aprile e la ripresa delle crociere in autunno.

E voi siete tra i 100 milioni di abbonati a Disney +? Preferite questa piattaforma o Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!