Disney+, in poco tempo, è riuscito a diventare un degno avversario delle più longeve piattaforme di streaming come Amazon Prime Video e Netflix. Con il tempo, infatti, è riuscito a farsi conoscere e ad apprezzare da un pubblico sempre più ampio che va dai bambini fino all’età matura, complice anche il lockdown mondiale dello scorso anno che lo ha fatto apprezzare dai telespettatori.

Come sempre, Disney+ è alla ricerca di novità per attirare un bacino di telespettatori sempre più ampio e riuscire a prevalere sulla concorrenza. Per questo motivo, per celebrare i due anni di vita, si è deciso di istituire il Disney+ Day con molte novità per il pubblico e per i possibili nuovi iscritti. La novità più importante? La possibilità di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming andando a risparmiare oltre il 75% sul prezzo di abbonamento del primo mese che, solitamente, è di € 8.99, mentre ora il prezzo scende a € 1.99 e l’offerta termina domenica 14 novembre. L’offerta è disponibile per tutti i maggiorenni che non possiedono ancora un abbonamento Disney+ o che lo possedevano, ma hanno deciso di non rinnovarlo. In questo modo si avrà la possibilità di godere del catalogo Disney+ per un mese ad un prezzo irrisorio e decidere poi, alla fine del mese, se rinnovare l’abbonamento al prezzo standard oppure se disdire.

Disney logo

Oltre i contenuti già presenti nel catalogo come i documentari di National Geography o i capolavori della Marvel, Disney ricorda che vi saranno nuovi contenuti pubblicati sulla piattaforma come: Il documentario Making of di Happier than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles su uno degli ultimi concerti di Billie Eilish, Il Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Marvel Studios Legends: Hawkeye per rivivere i momenti più importanti di Hawkeye ed il film fantasy Come d’incanto. E le sorprese non finiscono qui stando a quanto rivela Kareem Daniel, CEO di Disney Media and Entertainment Distribution che afferma:

“Con il Disney+ Day stiamo creando un’esperienza senza precedenti per i nostri abbonati come solo Walt Disney Company sa fare”.

Inoltre, vi saranno altri vantaggi per gli abbonati a Disney+ che dal 12 al 14 novembre potranno usufruire della spedizione gratuita dallo Shop Disney negli Stati Uniti ed in Europa. E come se non bastasse, potranno avere anche la possibilità di recarsi nei parchi Disneyland Resort 30 minuti prima dell’apertura ufficiale per percorrere il tappeto blu, incontrare personaggi famosi e scattare foto ricordo in loro compagnia anche grazie al Disney PhotoPass che permette di avere il download gratuito delle fotografie scattate nei parchi.

E tu approfitterai di qualche vantaggio in questo Disney+ Day? Sei già abbonato a Disney+? Ti aspettiamo nei commenti!