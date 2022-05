Elton John è un cantautore del Regno Unito classe 1947. Si tratta di uno dei compositori più amati ed apprezzati a livello mondiale grazie alla sua sensibilità ed al suo talento che lo rendono un volto molto amato. Voce di brani come The One, Sad Songs, Crocodile Rock, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Nikita, Sacrifice e Rocket Man per citarne alcuni.

Come sappiamo, soprattutto nell’ultimo periodo, è molta la voglia di conoscere ancora meglio i personaggi famosi per poter conoscere aspetti non troppo noti della loro vita, ma anche il dietro le quinte. Sono sempre più i documentari che vedono protagonisti volti noti e che stanno avendo successo ed ora anche Elton John è pronto per essere protagonista di un documentario tutto suo dal titolo Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And The Years That Made His Legend. Ovviamente è un chiaro richiamo al suo famoso album Goodbye Yellow Brick Road pubblicato nel 1973 con, all’interno, uno dei suoi capolavori come Candle In The Wind. Il documentario sarà prodotto da David Furnish (il marito di Elton John) e da RJ Cutler (che si è già occupato del documentario su Billie Eilish) ed ovviamente si concentrerà sul tour di addio del cantautore, ma anche sul suo passato, soprattutto sul periodo che va dal 1970 al 1975 quando ha pubblicato ben 10 album con i suoi successi più famosi. Come ogni documentario che si rispetti, ci saranno filmati inediti, video dei concerti e momenti intimi dei suoi 50 anni di carriera. A tal proposito, RJ Cutler rivela che:

“David Furnish e io siamo riusciti a creare un punto di vista intimo e unico su uno degli artisti più famosi del mondo, e questo mi emoziona e onora. Come per tanti altri, la musica di Elton John ha avuto un profondo significato per me per decenni, e questa opportunità è a dir poco un momento clou e un privilegio per la mia carriera”.

Elton John in uno dei suoi live

La data di uscita del documentario su Elton John non è stata ancora resa nota anche se comunque sembra spontaneo pensare che uscirà alla fine del tour. La cosa sicura, al momento, è che sarà disponibile su Disney+ che si è aggiudicato un titolo molto ambito superando la concorrenza dei diretti avversari. Il CEO della The Walt Disney Company, Bob Chapek, afferma che:

“Come una buona storia Disney, la musica di Elton ha sia un fascino universale che ha la capacità di connettersi con il pubblico a un livello profondamente personale. Fa parte della famiglia Disney dal 1994, quando ha contribuito a rendere Il Re Leone un classico, e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lui a questo nuovo documentario”.

Nel frattempo, manca sempre meno al suo ritorno in Italia con il tour Farewell Yellow Brick Road – The Final Tour. Una sola data, a San Siro a Milano il 04 giugno per quello che sarà il suo tour d’addio:

“Gli show saranno i miei ultimi di sempre in Nord America ed Europa. Mi congederò nel modo più grande possibile. esibendomi al mio meglio, con la scenografia più spettacolare che io abbia mai avuto, suonando in luoghi che hanno significato tanto per me durante tutto il corso della mia carriera”.

E tu sei un fan di Elton John? Guarderai il documentario su Disney+? Ti aspettiamo nei commenti!