Il 19 marzo ha fatto il suo debutto su Disney + The Falcon and The Winter Soldier, la seconda serie della Marvel per la piattaforma di streaming che continua ad ottenere sempre più successo. È sufficiente pensare che ha raggiunto i 100 milioni di abbonati nei primi 16 mesi di vita.

La prima stagione di The Falcon and The Winter Soldier, con i suoi sei episodi, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Diretta da Kari Skogland, racconta di Sam Wilson e Bucky Barnes che collaborano in una nuova avventura globale. Dopo il successo ottenuto con WandaVision (serie tv più vista in streaming), anche The Falcon and The Winter Soldier non è da meno con i fan che, visto il finale aperto della prima stagione, chiedono a gran voce un seguito che potrebbe arrivare. A parlarne è Nate Moore, dei Marvel Studios, che afferma:

“La nostra unica preoccupazione, in piena pandemia, era riuscire a completare lo show, assicurandoci che arrivasse al più presto. La speranza è che al termine di questa stagione si possa vedere il giusto potenziale per ciò che potremmo dire nella prossima”.

I protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier

Per il momento non sono arrivate conferme ufficiali ne da parte della Disney ne da parte della Marvel, ma tutto sembrerebbe essere sulla giusta rotta per un nuovo capitolo. D’altronde, la Marvel Cinematic Universe non ha mai fatto mistero che quando propongono un nuovo lavoro sperano sempre che ci sia un seguito perché, in questo modo, vuol dire che il pubblico ha apprezzato. Una cosa è certa, se ci sarà la seconda stagione di The Falcon and The Winter Soldier troveremo ancora Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson/The Falcon (supereroe dotato di ali meccaniche) e l’attore Sebastian Stan sarà Bucky Barnes/The Winter Soldier.

Ed a te piace The Falcon and The Winter Soldier? Ti piacerebbe assistere ad una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!