Un inedito duo farà tremare le pareti del teatro Ariston, si tratta di Ditonellapiaga e Donatella Rettore che insieme canteranno Chimica al Festival di Sanremo 2022.

Se Donatella Rettore non ha bisogno di presentazioni, non vale lo stesso per la giovane artista che l’affiancherà sul palco, Ditonellapiaga.

Chi è Ditonellapiaga al Festival di Sanremo 2022?

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, è una cantante classe 1997 di Roma, che ha iniziato ad avvicinarsi al canto sin da bambina. Nella sua vita però non ha incontrato solo la musica, ma anche l’arte della recitazione, facendo teatro per diversi anni.

La notorietà è però arrivata nel 2019, dopo l’incontro con il duo di produttori romani BBprod con i quali inizia un’interessante collaborazione. Esce così il suo primo singolo, Parli, seguito poi nel 2021 dal suo primo EP Morsi.

Donatella Rettore e Sanremo

Per quanto riguarda invece l’eclettica Donatella Rettore, è conosciuta da tutti come icona degli anni ’80 e per canzoni di grande successo come Splendido Splendente, Kobra e molti altre.

Per lei questa non è certo la prima volta sul palco dell’Ariston, dove invece ha debuttato nel 1974 con la canzone Capelli sciolti. Torna a Festival di Sanremo nel 1977 con il brano Carmela, e fa parlare di sé perché durante l’esibizione tira caramelle al pubblico.

Il grande successo e la popolarità arrivano però successivamente, con il singolo Splendido splendente e con la vittoria al Festivalbar della canzone Kobra. Per tutti gli anni ’80 Donatella Rettore si muove tra successo nazionale ed internazionale, fino a tornare a Sanremo nel 1994 con la canzone Di notte specialmente.

Ultima comparsa sul palco dell’Ariston è stato soltanto l’anno scorso, non come concorrente, ma come ospite della serata delle cover insieme a La Rappresentate di Lista.

Il significato del testo di Chimica

L’unione tra queste due artiste, lontane anagraficamente ma vicine per ecletticità, ci porta al brano Chimica, la canzone che presentano insieme alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Una canzone esplosiva, che si trascina in un punk-pop tiratissimo.

Il testo, che non manca di riferimenti erotici e sensuali vuol raccontarci con ironia che nella vita, così come nell’amore, è soprattutto una questione di chimica.

Di sicuro una canzone che fa scintille. E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua su Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore.