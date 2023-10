Margherita Carducci, da tutti noi conosciuta semplicemente come Ditonellapiaga, è una cantante di Roma classe 1997. Nonostante la giovane età, ha alle spalle una carriera già di tutto rispetto arrivata al culmine nel 2022 con la partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Donatella Rettore sulle note di Chimica.

Voce di brani come Spreco di potenziale, Repito, Per un’ora d’amore, Non ti perdo mai fino a Dalla terra all’universo e Come Fai per citarne alcuni. Ed oggi Ditonellapiaga è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 20 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Fossi come te che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta del primo estratto dal secondo album della cantante che uscirà a breve.

Il significato di Fossi come te

Fossi come te, il nuovo singolo di Ditonellapiaga, è un brano delicato dove la ragazza parla di se stessa, ma anche del bisogno di poter condividere sia le sue emozioni sia le sue insicurezze. Possiamo dire che parla di se senza maschere e senza filtri, mettendo in primo piano proprio lo stupore della giovinezza che sta vivendo e che implica il rimettersi continuamente in gioco per cercare di capirsi meglio.

La cantante Ditonellapiaga

A tal proposito, la cantante rivela che:

“È un brano che racconta la bellezza della fragilità e il coraggio di mostrarsi disarmati. Nell’essenzialità di una voce e una chitarra ho riscoperto la potenza della delicatezza e la capacità che hanno le canzoni di dipingere un ritratto perfetto dei cambiamenti, ancor prima di averne davvero preso coscienza. È difficile accettare di stare crescendo ma in fin dei conti è sorprendentemente bellissimo”.

